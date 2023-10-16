الهيئة العامة للرياضة تنظم النسخة الأولى من "منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية" نوفمبر المقبل

المصدر: وام

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تنظم الهيئة العامة للرياضة النسخة الأولى من "منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية" تحت شعار "الرياضة وجودة الحياة"، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، من 21 إلى 23 نوفمبر المقبل.

ويركز المنتدى على بحث ومعالجة القضايا الرئيسية في مجال الرياضة المجتمعية محلياً وإقليمياً، ويسلط الضوء على محاور عدة مثل التعاون والابتكار، وبناء القدرات والذكاء الاصطناعي، والأبحاث التطبيقية المتعلقة بتعزيز ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع.

وعلى هامش المنتدى، تنظم الهيئة العامة للرياضة معرضاً رياضياً مجتمعياً لعرض أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المستخدمة في تمكين استدامة الرياضة المجتمعية.

وتتضمن أجندة المنتدى حلقات نقاشية وجلسات حوارية تتناول المستجدات العلمية والبحثية، لتحقيق استدامة الرياضة المجتمعية في المنطقة، وسبل التعاون بين الجهات المعنية بالرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتماشى مع توجهات الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

وتم الإعلان عن تشكيل فريق عمل للمنتدى برئاسة أحمد العبدولي مدير إدارة الرياضة المجتمعية بالهيئة العامة للرياضة، الذي عقد اجتماعا تنسيقيا بمقر الهيئة في دبي، لاستعراض برنامج المنتدى، وآخر الاستعدادات الخاصة بالتنظيم.

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