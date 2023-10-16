الفرسان.. الثامنة تزين قلعة البطولات.. الأسرة الرياضية تحتفي مع الجوكر بإصداره العشرين

المصدر: دبي - البيان

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احتفت الأسرة الرياضية في إمارة دبي، أخيراً، بالمؤرخ الرياضي المعروف محمد الجوكر، في مجلسه العامر (كانت أيام) الذي قدم الجديد للمكتبة الرياضية الإماراتية، بإصداره الذي يحمل اسم «الفرسان.. الثامنة تزين قلعة البطولات»، والذي أهداه إلى نادي شباب الأهلي دبي، تقديراً لإنجاز الفريق الأول لكرة القدم، بعد حصوله على لقب دوري المحترفين في الموسم الماضي 2022-2023.

واستضاف مجلس بو سلطان نخبة الرياضيين من أصحاب التجربة والعطاء في الأندية الرياضية، حيث أشادوا جميعهم بالجهود الرائعة للمؤلف، ودوره في سرد وتوثيق المراحل المختلفة لرياضة الإمارات، ليس في نادي شباب الأهلي دبي فقط، ولكن من خلال إبرازه لحقب ومراحل مهمة في تاريخ الحركة الرياضية، حيث يشكل هذا الكتاب الإصدار رقم 20 في مسيرته الإعلامية.

وعبر الحضور عن فرحتهم بهذا الإصدار التاريخي، بعد استلامهم نسخة من الكتاب تحمل إهداء المؤلف وممهورة بتوقيعه؛ تقديراً منه لعطاء هؤلاء الرجال، ودورهم المؤثر في الحركة الرياضية بالدولة، وذلك خلال هذه الجلسة الاستثنائية التي جمعت هذه النخبة المتفردة من الرياضيين، لتتحول الجلسة إلى برلمان رياضي مصغر في حضرة مجلس (كانت أيام).

حضر هذا اللقاء الجميل كل من الحاج خميس سالم، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الوصل، ومحمد صفر، الإعلامي المخضرم صاحب التجربة الطويلة في العمل الإداري والفني، ونجم النجوم وأحد أفذاذ النادي الأهلي أحمد عيسى أول قائد لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، ود. عبدالله ناصر و‏عبدالله سالم القطبين الوصلاويين الكبيرين، ونجم المنتخب والأهلي سابقاً محمد مطر غراب، وعبيد مبارك الرجل الفني صاحب العلاقات الواسعة مع كبار المدربين، ويوسف الملا الحكم الدولي رئيس اتحاد الكرة الطائرة السابق، والدكتور أحمد سعد الشريف رئيس جمعية الرياضيين الإماراتية.

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