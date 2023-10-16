الإمارات تنظم «خليجية الشباب» الأولى في أبريل

المصدر: مسقط - البيان

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وافق المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية في مجلس التعاون في اجتماعه الـ97 أمس في مسقط على إقامة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الأولى للشباب في دولة الإمارات أبريل المقبل، واعتماد الألعاب المقترحة من قبل اللجنة المنظمة للدورة.

وتمت الموافقة على تفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في المجال الرياضي بدول المجلس، وفق المجالات التي يمكن الاستفادة منها، مع التأكيد على تفعيل مبادرة الأمانة العامة بالتدريب على رأس العمل، والتأكيد على أهمية تعزيز جهود متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي.

شارك في الاجتماع فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية وحضره عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وهم: ناصر التميمي وأمل بو شلاخ، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.

وتم تكليف فريق عمل لبحث أوجه التعاون الدولي المشترك بين دول مجلس التعاون والدول المتقدمة في المجال الرياضي، ودراسة إمكانية فتح قنوات جديدة مع المنظمات الدولية في مجال الرياضة.

كما تم اعتماد التوصيات المرفوعة من اللجان الاستشارية الأربع التابعة للمكتب التنفيذي ممثلة في لجنة رياضة المرأة، ولجنة الرياضيين، ولجنة الرياضة، ولجنة الرياضة البارالمبية.

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