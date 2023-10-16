«الشارقة للدفاع عن النفس» بطلاً لختام «تحدي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، المركز الأول، في ختام بطولة التحدي للجوجيتسو، التي أقيمت في المجمّع الرياضي بجامعة الإمارات بمدينة العين، وسط حضورٍ جماهيري كبير، وحل نادي الجزيرة وصيفاً، يليه نادي العين.

حضر المنافسات محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، والدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي لإدارة البنى التحتية والاستجابة لدى «بيور هيلث».

وأكد فهد الشامسي أن مهرجان التحدي حقق نجاحاً مبهراً، يضاف إلى مجموعة إنجازات مشروع الجوجيتسو الإماراتي على صعيد اكتشاف المواهب الواعدة، وتعزيز انتشار اللعبة، ومضاعفة أعداد ممارسيها، خصوصاً من أبناء وبنات الدولة.

ولفت الشامسي إلى أن المهرجان في جولاته الأربع هذا الموسم، نجح في استقطاب آلاف اللاعبين واللاعبات، معظمهم من الجيل الجديد للاعبين، ما يعد من أبرز المكاسب الاستراتيجية للاتحاد، كما ركزت فعالياته المصاحبة على إشراك العائلات في أنشطة مجتمعية هادفة، ليرسخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات الرياضية والعائلية على مستوى الدولة.

وتابع الشامسي: تعتبر بطولة التحدي للجوجيتسو، واحدة من أكثر البطولات المحلية أهمية ضمن الموسم الرياضي، لتركيزها على الجيل الصاعد، وتحفيزهم على خوض غمار المنافسات، بروح التحدي والإصرار.

وأكد أن مثل هذه البطولات تسهم في تعزيز الخصال النبيلة بين الأجيال، والتحلي بقيم رياضة الجوجيتسو.

وأوضح الشامسي أن مهرجان التحدي للجوجيتسو تجاوز مفهوم البطولات التقليدية، وتضمّن برنامجاً رياضياً وترفيهياً متكاملاً جمع العائلات، وخرج منه الأطفال بتجارب تعليمية وترفيهية ممتعة. وتميزت هذه الدورة من المهرجان، بمشاركة غير مسبوقة، على صعيد عدد اللاعبين من داخل وخارج الدولة، وواكب ذلك حضور الآلاف من الجماهير، التي أضفت على المنافسات أجواء مفعمة بالحماس والتشويق.

احتراف

وقال البرازيلي لوري ألفيس مدرب نادي بني ياس للناشئين، إن الحدث يعتبر من أبرز البطولات المحلية، التي تسهم في تحضير وإعداد الفئات السنية الصغيرة والشابة للدخول في أجواء الاحتراف الحقيقي، وهو ما ينسجم بشكل كبير مع خطط وتوجهات الأندية والأكاديميات للاهتمام بهذه الفئة من اللاعبين، باعتبارهم عماد مستقبل الرياضة، وأهم مرتكزات نجاحها في الأعوام المقبلة.

وأكد ألفيس أن اللاعبين يتدربون طوال العام، من أجل المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو للناشئين، مطلع الشهر المقبل، والتي تعتبر أبرز بطولة على أجندة اللعبة العالمية.

إنجاز رائع

وقال الأردني محمد مصلح لاعب الجزيرة، والذي حقق ذهبية البراعم وزن 42 كلغم: سعيد بتحقيق المركز الأول، لأنني تدربت كثيراً، وأتقنت حركات جديدة، تفوقت فيها على الخصم. ورياضة الجوجيتسو تعلمنا الكثير.

طموح

وقال أحمد القبيسي لاعب بني ياس، والذي حقق ذهبية الأشبال وزن 34 كلغم: تغمرني الفرحة للفوز بالميدالية الذهبية، بعد مواجهة لاعبين أقوياء. وهذا دليل على أن مستواي يتطور، وأشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الذي ينظم مثل هذه البطولات، التي تعزز قدرتنا على المنافسة في البطولات الكبرى القادمة، وأهمها مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، وبطولة أبوظبي العالمية للناشئين.

تطور كبير

وأكد الكازاخي إجنات رياض أنتسييف، من أكاديمية أدما، صاحب ذهبية الناشئين وزن 66 كلغم، فخره بالذهبية، واعتبرها بداية مشواره نحو المزيد من الإنجازات، وقال أسعى جاهداً للاستفادة من كل البرامج التي توفرها لنا الأكاديمية لصقل موهبتنا، ولن أرضى بغير التتويج بالمركز الأول في بطولة أبوظبي العالمية للناشئين في الجوجيتسو المقبلة.

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