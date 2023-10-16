«أبوظبي البحري» ينظم «الفلاي بورد والزوارق اللاسلكية» السبت

المصدر: أبوظبي - البيان

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برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أعلن النادي تنظيم منافسات بطولة القناة لزوارق الريموت كنترول والفلاي بورد في منطقة القناة بأبوظبي السبت المقبل. وتأتي إقامة المنافسات في منطقة القناة ضمن خطة طموحة لتنظيم عدد من البطولات البحرية خلال هذا الموسم في منطقة القناة، التي تعد من الوجهات السياحية البحرية الأبرز في العاصمة أبوظبي في الوقت الحالي، وتمتلئ بكل مقومات الترويج السياحي والترفيهي أيضاً.

وكانت البطولات البحرية قد بدأت في القناة في مارس الماضي، الذي شهد تنظيم منافسات الموتوسيرف، وشهدت إقبالاً كبيراً ورسمت لوحة تنافسية مميزة لجمهور القناة ومحبي الرياضات البحرية، ومن المقرر أن تقام مساء 21 الجاري منافسات زوارق الريموت كنترول في البداية، ثم الانتقال إلى تحدي واستعراض الفلاي بورد، ومن المنتظر مشاركة مجموعة من المحترفين في كلتا الرياضتين.

من جانبه، وجه سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى إدارة القناة، التي أصبحت شريكاً مميزاً مع النادي عبر تنظيم الأنشطة البحرية، وقال: «نشكر إدارة القناة على كل التسهيلات التي تم تقديمها من أجل تنظيم الأحداث البحرية، نعتمد دوماً الشواطئ والمناطق البحرية المميزة في العاصمة من أجل تنظيم البطولات البحرية.

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