نجاح كبير لسباق الدراجات الهوائية الجبلية

المصدر: دبي - البيان

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شهد سباق الدراجات الهوائية الجبلية نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة من الرجال والسيدات من مختلف الجنسيات والأعمار، الذين تنافسوا على لقب السباق، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع بلدية دبي في حديقة مشرف الوطنية بمنطقة الخوانيج للعام الثاني على التوالي في مضمار الدراجات الهوائية الجبلية، الذي تم تصميمه بشكل فريد وسط غابة تضم 70 ألف شجرة.

حضر جانباً من منافسات السباق سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وأحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والفعاليات الترفيهية في بلدية دبي.

المحترفون

وفي سباق الدراجات الهوائية الجبلية لفئة المحترفين لمسافة 56 كيلومتراً، فاز في سباق الرجال أجيت سلمان بالمركز الأول بزمن 01:58:18 ساعة، وفي سباق السيدات فازت لورين مولاركي بالمركز الأول بزمن 2:21:15 ساعة، وفي سباق الدراجات الهوائية الرملية لفئة المحترفين مسافة 56 كيلومتراً رجال فاز ألمير موجيك بالمركز الأول بزمن 2:03:25 ساعة، وفي سباق السيدات فازت ريبيكا مينك بالمركز الأول بزمن 2:29:44 ساعة.

وفي سباق الدراجات الهوائية الجبلية لفئة الهواة لمسافة 37 كيلومتراً رجال فاز شهاب حامد بالمركز الأول بزمن 1:21:23 ساعة، وفي فئة الهواة للسيدات فازت آني بايلي بالمركز الأول بزمن 1:42:52 ساعة، وفي سباق الدراجات الهوائية الرملية لفئة الهواة مسافة 37 كيلومتراً رجال فاز جريجوري سيمبسون بالمركز الأول بزمن 1:26:15 ساعة، وفي فئة الهواة للسيدات فازت ليز ياسليك بالمركز الأول بزمن 1:49:20 ساعة.

مجتمعية

وفي سباق الدراجات الهوائية الجبلية للفئة المجتمعية مسافة 18 كيلومتراً رجال فاز أنتوني روجاي بالمركز الأول بزمن 43:54 دقيقة، وفي الفئة المجتمعية سيدات فازت أندريجا بريل بالمركز الأول بزمن 51:15 دقيقة.

وفي سباق الدراجات الرملية للفئة المجتمعية مسافة 18 كيلومتراً للرجال فاز أندري فيلجوين بالمركز الأول بزمن 43:02 دقيقة، وفي فئة السيدات فازت باميلا فوكس بالمركز الأول بزمن 53:41 دقيقة.

وتم تصميم مضمار الدراجات الهوائية الجبلية في حديقة مشرف بشكل خاص لكي يضفي مزيداً من التشويق والإثارة على السباق؛ بحيث يمر الدراجون بين الأشجار مع العديد من مسارات الصعود والانعطافات المختلفة والقفزات، ويمتد المضمار إلى مسافة 50 كيلومتراً بجميع مراحله.

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