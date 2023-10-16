«هجن الرئاسة» تتألق في سن الإيذاع بميدان الذيد

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن، صباح أمس، منافسات جديدة لشارة ديوان رئيس الدولة لسباقات الهجن العربية، وتضمنت المنافسات التي أقيمت بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، إقامة 15 شوطاً لسن الإيذاع لهجن الشيوخ وأبناء القبائل، وامتد السباق لمسافة 5 كيلومترات، وسط أقبال كبير من ملاك الهجن ومحبي رياضة الهجن.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول «الشاهينية» لهجن الرئاسة، المضمر سعيد مظفر محمد العامري 8:10:69 دقيقة (أفضل توقيت)، الشوط الثاني «عزايم» لمحمد حارب بالعجيد الكتبي، الشوط الثالث «الواعي» لسلطان سعيد مهير الدرمكي، الشوط الرابع «شاهين» لهجن الرئاسة، المضمر سعيد مظفر محمد العامري، الشوط الخامس «الشاهينية» لهجن الرئاسة، المضمر سعيد مظفر محمد العامري، الشوط السادس «علاج» لعيسى سعيد عيسى الخيلي، الشوط السابع «المايدية»، لمحمد خلفان بالعامري، الشوط الثامن «سمحة» لمحمد خميس بالصوب الكتبي، الشوط التاسع «ملفت» لمحمد سالم علي الخاصوني، الشوط العاشر «الفاتن» لسيف محمد سيف المزروعي، الشوط الحادي عشر «إنذار» لعوض حمد عبلان الكتبي، الشوط الثاني عشر «غريبة» لمتعب سالم راشد بالعامري، الشوط الثالث عشر «همام» لعوض حمد عبلان الكتبي، الشوط الرابع عشر«نجد» لأحمد سالم بن خدوم الدهماني، الشوط الخامس عشر «شوامخ» لعبدالله خليفة عبدالله بن دلموج.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن منافسان سن الإيذاع بميدان الذيد،أمس، حظيت بمشاركة كبيرة من ملاك ومضمرين الهجن من كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وحملت هذه المنافسات الكثير من المتعة والإثارة والقوة.

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