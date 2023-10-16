12 نزالاً في «دولية محاربي الإمارات» بمشاركة النخبة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تنطلق مساء غد منافسات النسخة الدولية 45 من بطولة «محاربي الإمارات» التي تستضيفها قاعة نادي الجزيرة بأبوظبي، وبمشاركة 24 من نخبة المقاتلين والمقاتلات من 15 دولة يخوضون 12 نزالاً قوياً يترقبها الجمهور المتابع للعبة، بداية من السابعة مساء وذلك ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي.

ويبرز في البطولة النزال القوي على وزن الخفيف الذي يجمع الروسي أمرو محمدوف و الأوزبكستاني جاكونجير جوماييف، والمواجهة الأقوى التي تشهد التحدي بين البرازيلي ريولان بافيا والروسي تيمور فالييف، إضافة إلى نزال السيدات، الذي يجمع المقاتلة الصينية كونق وانق ولبنانية الأصل أسترالية الجنسية أمينة هدايا.

احترافية

و أكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم البطولة رئيس اللجنة المنظمة، في مؤتمر صحافي بمشاركة عدد من المقاتلين أن «محاربي الإمارات» تمكنت من تحقيق المستحيل في السنوات الأربع الماضية عبر عدد من الإنجازات بفضل وجودها في أبوظبي عاصمة الفنون القتالية، موضحاً أن البطولة حققت أهدافها بالمقاييس التقليدية لأنها تعمل خارج الأطر المعروفة مستلهمة أهدافها وطموحاتها من توجيهات ودعم القيادة الرشيدة في السير على طريق النجاحات بكل قدرات التميز ومواصلة الارتقاء بالمستويات الفنية والاحترافية في كل نسخة تنظمها.

مشاركة

وأشار فؤاد درويش، إلى أن اللجنة المنظمة فخورة بأن تكون النسخة 45 من دولية محاربي الإمارات ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي الذي تتوجه فيه أنظار كل محبي وعشاق الفنون القتالية في العالم إلى عاصمة الإمارات، مبيناً أن ذلك شكل دافعاً للجنة الفنية المنظمة لاختيار أفضل المقاتلين والمقاتلات من بين مئات من أفضل وألمع النجوم في اللعبة، للمشاركة في البطولة بأقوى النزالات التي ترضي الجماهير.

وأعلن رئيس اللجنة المنظمة لمحاربي الإمارات في المؤتمر، عودة البطل الأردني علي القيسي صاحب الشعبية الكبيرة والحائز لقب وزن الريشة في السلسلة العربية والدولية، إضافة إلى البطل راني سعدة بطل محاربي الإمارات السابق في وزن الديك، إلى جانب الأردني نورس أبزخ الذي سينازل بطل منظمة EFC رينات خافلاف.

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