أحمد بن مسحار: «جائزة الشراعية» تعزز مكانة دبي عاصمة للرياضات البحرية

المصدر: دبي - البيان

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رحب نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باستضافة دبي للحدث العالمي الكبير سباق جائزة «طيران الإمارات دبي الكبرى» للقوارب الشراعية الذي يحتضنه ميناء راشد يومي 9 و10 ديسمبر المقبل بمشاركة أفضل 10 فرق عالمية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وثمن أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، جهود ودور مراسي «بي أند أو» الجهة المنظمة للحدث الكبير ومتابعة مجلس دبي الرياضي والرعاية والدعم المتواصل من الناقلة الوطنية «طيران الإمارات» التي تجدد رعايتها للأنشطة والفعاليات الرياضية البحرية التي تقام على شواطئ «دانة الدنيا».

وقال رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: الحدث المرتقب والذي حقق نجاحاً منقطع النظير العام الماضي يعتبر السباق الأقوى والأفضل والأكثر نمواً حول العالم، ويحظى بمتابعة جماهيرية من عشاق الرياضات البحرية العالمية، حيث يجمع نخبة البحارة والفرق العالميين.

وأشار بن مسحار، إلى أن استضافة المحطة السادسة كإحدى المحطات الـ 13 في الموسم الرابع تعزز من مكانة إمارة دبي التي تقف كوجهة رياضية عالمية رائدة وعاصمة للرياضة في المنطقة والشرق الأوسط ووجهة لعشاق الرياضات البحرية، حيث ستنضم دبي مجدداً لسلسلة كبريات المدن والعواصم التي تستضيف الجائزة.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، دعم النادي لإنجاح التظاهرة العالمية الكبيرة وتوفير الدعم اللازم من خلال إدارات وأقسام النادي المختلفة استمراراً ومواصلة للشراكة المتجددة، والتي بدأها النادي مع مراسي «بي أند أو» منذ الموسم الماضي بعد توقيع مذكرة التفاهم المشتركة.

تعد جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للقوارب الشراعية، التي يحتضنها ميناء راشد يومي 9 و10 ديسمبر المقبل بمشاركة 10 فرق عالمية المرحلة السادسة للسلسلة العالمية التي تضم 13 محطة في موسمها الرابع.

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