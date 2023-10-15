الوصل يقترب من التتويج بكأس نائب رئيس الدولة للطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اقترب الوصل من منصة التتويج بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، بعد فوزه الصعب على ضيفه شباب الأهلي بنتيجة 3-2، في ذهاب الدور النهائي للبطولة، وجاءت مواجهة ذهاب الدور النهائي قوية ومثيرة من الفريقين، بعدما حسم شباب الأهلي الشوطين الأول والثاني بنتيجة 25-18 و25-21. ثم عاد الوصل، وحسم الأشواط الثلاثة التالية 26-24 و25-23 و15-11، ويحتاج الوصل، إلى الفوز خارج أرضه في لقاء الإياب السبت المقبل، لحسم أول ألقاب هذا الموسم، بينما ليس أمام شباب الأهلي سوى الفوز، لتأجيل حسم اللقب إلى مواجهة ثالثة تقام يوم 28 الجاري، في صالة نادي النصر.

ومثل فريق الوصل في المباراة اللاعبين وليد ثاني بلال، جيرومي كروس، وليد ربيع إسماعيل، مروان سلطان حمد، سعيد ربيع راشد، محمد شيخي، صلاح علي غريب، ألكسندر لجافتوف، تيم جروزير، عبد القادري اوبيمي، محمد سلطان عبدالله، سيف وحيد بشير، محمد عبد الحميد، وعامر غلام حسن.

فيما مثل شباب الأهلي اللاعبين ماجد خميس عبد الرحمن، خليفة علي، شعبان عيسى شعبان، محمد خميس، ماجد صقر خميس، ماجد ثاني عبيد، فياكسلاف تاراسوف، راشد مبارك محمد، حمد يوسف جمعه أحمد، عدنان إبراهيم علي، هيرمانس اجليسكالنس، تيري ديلمار، تاروشا شامات، وعيسى ناصر عبدي مجن.

وفي الوقت نفسه، اقترب بني ياس من حسم المركز الثالث للبطولة، بعد فوزه على مضيفه عجمان بنتيجة 3-0، وبنتائج أشواط 25-23 و25-20 و25-28، في ذهاب دور تحديد المركزين الثالث والرابع، ويحتاج بني ياس، إلى الفوز في الإياب على ملعبه السبت المقبل، لحسم المركز الثالث، في حين، يحتاج عجمان إلى الفوز في الإياب، لتأجيل حسم المركز الثالث إلى مواجهة ثالثة تقام يوم 28 الجاري، في صالة نادي الوصل.

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