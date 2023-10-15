سيف الكعبي يفوز بأول سباقات مضمار الدراجات بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم اتحاد الدراجات أول سباقات المضمار في الموسم الجديد، والذي شهد مشاركة 31 دراجاً في فئتي العمومي والشباب، وذلك في مضمار زايد بالشارقة مقر اتحاد الدراجات، شارك في أول سباق 5 أندية وشهد فوز دراج شباب الأهلي والمنتخب الوطني سيف الكعبي بأول سباقات الموسم الجديد في فئتي المطاردة والإقصاء.

شهد السباق، حضور منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، وخليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد، والمهندسة خلود الظاهري عضو مجلس الإدارة، وعدد كبير من مسؤولي الأندية المشاركة.

ونجح دراج شباب الأهلي سيف الكعبي في الفوز بسباق المطاردة الفردية، وحل في المركز الثاني محمد المطيوعي من نادي أبوظبي، وفي المركز الثالث جاء محمد المنصوري دراج شباب الأهلي، وفي سباق الإقصاء سيطر شباب الأهلي على المراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز سيف الكعبي بالمركز الأول، وحل طلال البلوشي في المركز الثاني، وجابر المنصوري في المركز الثالث.

أما في فئة الشباب، فقد نجح حارب المرزوقي من نادي أبوظبي في الفوز بسباق المطاردة الفردية، ثم علي أحمد من نادي الشارقة بالمركز الثاني، وعبدالله يوسف من نادي الشارقة أيضاً في المركز الثالث، وفي سباق الإقصاء، نجح دراج الشارقة علي أحمد في الفوز بالمركز الأول، ثم حارب المرزوقي من نادي أبوظبي ثانياً، وعلي ياسر الأنصاري من الشارقة بالمركز الثالث.

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