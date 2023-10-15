شباب الأهلي إلى نصف نهائي كأس الإمارات لكرة اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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نجح فريق رجال شباب الأهلي لكرة اليد في التأهل رسمياً للمربع الذهبي لمسابقة كأس الإمارات لكرة اليد، وهي الاستحقاق الثالث للموسم الرياضي 2023-2024، وتأكد تأهل الشارقة عقب عودته من العاصمة أبوظبي بفوز مثير وصعب على فريق الجزيرة 20/21، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أول من أمس، على صالة أرينا بنادي الجزيرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من البطولة، التي تقام من دون مشاركة اللاعبين الدوليين المنضمين لمعسكر إعداد المنتخب الوطني للرجال.

شهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين طوال مراحلها بتبادل التقدم واللعب سجالاً حتى مع بداية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 13/13، وظل التعادل في النتيجة وتبادل التسجيل بين الفريقين سيد الموقف حتى حسم الأمر فريق شباب الأهلي بالفوز بنتيجة 20/21، منحه الفوز الثاني على التوالي وبلوغ نصف نهائي البطولة قبل الجولة الأخيرة بالدور التمهيدي، التي سيلتقي فيها شباب الأهلي نظيره فريق النصر، الذي فقد فرصة التأهل لنصف النهائي بخسارتيه في الجولتين الأولى والثانية.

حقق فريق الوصل فوزه الأول والمهم على غريمه وجاره فريق النصر بنتيجة 27/30، بختام اللقاء المثير بديربي قطبي اللعبة في بر دبي، منحه فرصة التأهل لمربع ذهب البطولة إذا حالفه التوفيق والفوز على فريق الجزيرة في الجولة الثالثة الأخيرة بالدور التمهيدي، التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، والتي سيسعى خلالها فريق الجزيرة إلى الفوز، الذي سيمنحه بلوغ نصف نهائي البطولة.

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