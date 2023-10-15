الإمارات تحصد فضية وبرونزية في البطولة العربية للقوس والسهم

المصدر: الرياض - وام

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فازت لاعبة منتخب الإمارات آمنة يوسف العوضي بفضية البطولة العربية للقوس والسهم المقامة حالياً بالسعودية، محققة 668 نقطة، وحصدت جمانة علي النجار البرونزية، محققة 639 نقطة، ضمن فئة القوس المركب سيدات.

وتشهد البطولة مشاركة 120 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 دولة، وتتواصل غداً الاثنين المنافسات النهائية للفرق في فئة القوس المركب رجال وسيدات.

وأحرز عبدالله الكتبي المركز 15 بفئة القوس المحدب ذكور محققاً 620 نقطة، وناصر السدراني المركز 20 (596 نقطة)، وسلطان الكتبي المركز 37 محققاً 526 نقطة.

وحصدت عائشة آل علي المركز السادس في فئة القوس المحدب إناث محققة 594 نقطة، وعلياء آل علي المركز العاشر محققة 563 نقطة، وحصة العوضي المركز 16، (546 نقطة).

وفي فئة القوس المركب ذكور، حصد أيوب قاسم المركز 13 (646 نقطة)، ويوسف الحوسني المركز 16 برصيد 632 نقطة، ومحمد صالح المركز 19 محققاً 595 نقطة.

نتائج متميزة

وأثنت الدكتورة نورا المرزوقي، إدارية المنتخب، رئيسة اللجنة النسائية باتحاد الإمارات للقوس والسهم، على المستوى الجيد للمنتخب، والنتائج المتميزة في البطولة برغم المنافسة القوية من المنتخبات العربية، مضيفة أن وصول لاعبات المنتخب إلى هذا المستوى يترجم تضافر جهود جميع اللجان في الاتحاد.

وأشارت إلى استمرار جهود الاتحاد في تبني البرامج التطويرية، وتعزيز الخبرات المكتسبة من خلال المشاركات العربية والقارية والدولية في البطولات المختلفة لجميع الفئات.

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