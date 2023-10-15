«جلمودة» و«الغوج» يتوجان بناموس اليذاع في تمهيدي المرموم

المصدر: دبي - وام

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تواصلت اليوم، تحديات هجن أبناء القبائل ضمن تمهيدي المرموم في ميادين الهجن العربية تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن، وأقيمت ست عشرة جولة في سن اليذاع لمسافة 5 كيلومترات في ختام الجولة الرابعة من التمهيدي.

واستطاعت «جلمودة» بألوان شعار سالم دغاش محمد العامري حسم التحدي في الشوط الأول لليذاع البكار المفتوح وذلك بعدما سجلت التوقيت الأفضل في جميع الأشواط والذي بلغ 7:35:4 دقائق.

وكانت الهيمنة على الصدارة في الشوط الثاني لليذاع الجعدان المفتوح من نصيب شعار عبدالله حمد بالقرين العامري والذي قدم «الغوج» على القمة بزمن قدره 7:36:9 دقائق.

ونجحت «شرقة» المملوكة لمبارك صالح خريدة المنصوري في اصطياد ناموس الشوط الثالث لليذاع البكار المفتوح وذلك بعدما قطعت رحلة السباق في زمن متميز بلغ 7:35:5 دقائق.

وتوج «شهاب» بألوان شعار ضاحي جمعة سعيد العميمي بقمة الشوط الرابع لليذاع الجعدان المفتوح وذلك بعدما حقق توقيتاً قدره 7:37:4 دقائق.

16 تحدياً

وشهد ميدان المرموم أمس انطلاقة الجولة الرابعة من تمهيدي المرموم، وأقيم 16 تحدياً في سن اللقايا لهجن أبناء القبائل لمسافة أربعة كيلومترات.

وكان صدى الانتصار داوياً في أولى الجولات للقايا البكار المفتوح فقدم سعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي، «صدى» بطلة متوجة في التحدي بزمن قدره 5:53:3 دقائق.

وتألق شعار عبدالله محمد حليس راشد الكتبي في الجولة الثانية المخصصة للقايا الجعدان في شوط مفتوح قوي، ذهبت صدارته لـ«متعب» الذي سجل زمناً بلغ 5:55:4 دقائق.

وهيمنت «غلا» المملوكة لسالم كاسب خليفة المسافري على الناموس في الشوط الثالث للقايا البكار المفتوح، وذلك بعدما حققت أفضل توقيت في جميع التحديات وقدره 5:52:4 دقائق.

وفي الشوط الرابع الذي خصص للقايا الجعدان المفتوح كان من نصيب الشعار المتحدي لسالم سعيد منانة الكتبي عن طريق «صولجان» الذي قطع رحلة السباق في زمن بلغ 5:59:6 دقائق.

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