بحضور عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.. تنظيم ناجح لبطولة تحدي الفجيرة للحواجز الجبلية والرياضية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل- تصوير - زيشان أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت ساحات حديقة الفجيرة للمغامرات انطلاق منافسات النسخة الثانية من منافسات تحدي الحواجز الجبلية والرياضية (تيف مادر)، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وبمشاركة قرابة 2500 مشارك من مختلف جنسيات العالم ومن كلا الجنسين تجمعوا لقبول التحدي بعبور الحواجز الجبلية والمائية الطبيعية والاصطناعية، واستغرقت منافسات التحدي أكثر من خمس ساعات، والتي نظمها مركز الفجيرة للمغامرات ضمن منصة الترويج السياحي للفعاليات والأنشطة «اكتشف الفجيرة»، وشهد التحدي عضوا اللجنة المنظمة عمر زين الدين وطارق عبدالله ومنسق التحدي دنكن ديويس وجمهور كبير، وشهدت المنافسات مشاركة 7 فرق محلية و16 فريقاً من داخل الدولة، بواقع 25 – 50 رياضياً شاركوا في 28 تحدياً رياضياً وبدنياً وترفيهياً.

بدوره تقدم عمر زين الدين عضو اللجنة المنظمة بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة للدعم المستمر، والذي ساهم بمواصلة النجاح، مؤكداً أن النسخة الثانية من المنافسات حققت أهدافها بشكل كامل من خلال تنظيم كل الفعاليات الرياضية والتحديات بنجاح ووفقاً للمواصفات المعتمدة، مقدماً الشكر لجميع الجهات التي ساهمت بدعم تنظيم الفعاليات، لافتاً إلى أنه ستتم دراسة المكاسب الإيجابية المتحققة لتعزيزها في النسخ المقبلة، وبخصوص الفائزين أكد أن كل مشارك تمكن من إكمال التحدي حتى آخر نقطة فيه يعد فائزاً في الفعالية التي شارك بها، ومنها التحدي الأصعب وهو تحدي الحواجز لعشرة كيلومترات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز