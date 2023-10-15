نورة السويدي رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة تحضر الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المصدر: البيان

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حضرت سعادة نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام ،رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد أمس السبت في العاصمة العمانية مسقط.

حيث تم مراجعة واستعراض العديد من البنود تمهيداً لرفعها والعرض على الاجتماع الـ 97 للمكتب التنفيذي للاعتماد، ومنها مناقشة مهام واختصاصات اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة واعتمادها، كما تم استعراض مقترح دولة الكويت الشقيقة بشأن تنظيم الدورة السنوية للسيدات.

واستعراض مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، والخروج بالتصور النهائي الموحد لأهم الإجراءات المطلوب تحديدها للاشتراك في هذا المشروع، واستعراض ومناقشة المقترح المقدم من سلطنة عُمان بشأن إقامة هاكثون رياضة المرأة الخليجية تحت شعار (مجتمع نشط ومستدام).

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