اللجنة المنظمة لبطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة"تعلن عن تفاصيل نسختها "الدولية" الـ 45

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، عن تفاصيل النسخة الدولية الـ45 من البطولة، التي تقام الثلاثاء المقبل بصالة نادي الجزيرة في أبو ظبي، بمشاركة 24 مقاتلا ومقاتلة يمثلون 15 دولة.

وتقام منافسات هذه النسخة ضمن أسبوع التحدي، الذي تقام خلاله نزالات "يو اف سي 294"، وتم الكشف عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي بمقر شركة بالمز الرياضية المنظمة للبطولة، بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي للشركة، والأبطال المشاركين.

ويلتقي في أبرز النزالات الروسي عمرو محمدوف مع الأوزبكي جاكونجير جوماييف، في وزن الخفيف، كما يلتقي البرازيلي ريو لان بافيا مع الروسي تيمور فالييف.

وتشهد النزالات أيضا عودة البطل علي القيسي المتوج بلقب وزن الريشة في النسخة العربية والدولية، والبطل رائي سعدة المتوج بوزن الديك، والبطل نورس نورس أبزخ، والذي يواجه بطل منظمة "ايه اف سي" رينات خافلاف، كما تلتقي الصينية جوانج وانج مع الأسترالية أمينة هدايا.

وأكد فؤاد درويش أن "محاربي الإمارات" بوصولها إلى النسخة 45، ومع اقترابها من النسخة الـ 50 حققت العديد من الانجازات، بمواصلة منافستها بحضور أقوى المقاتلين من جميع أنحاء العالم، وأن اللجنة الفنية واصلت العمل بنفس النهج في اختيار أقوى المشاركين لإرضاء جمهور البطولة.

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