ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو: أبو ظبي وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات العالمية

المصدر: وام

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أكد ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو ، أن اللعبة على موعد مع أحداث رياضية عالمية في أبو ظبي؛ حيث تحتضن أكثر من 1700 لاعب ولاعبة من 108 دول للمشاركة في البطولات العالمية، والجولة قبل الأخيرة من بطولات "جراند سلام" الكبرى.

وتوقع فايزر أن تشهد بطولة "أبو ظبي جراند سلام" منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، مع اقتراب أولمبياد باريس 2024، لأن أبو ظبي الوجهة المثالية لاستضافة واحدة من أهم البطولات الأربع الكبرى لعام 2023.

وقال: "ما زلت فخوراً برياضتنا وبأشخاصها المتفانين الذين يسعون للتفوق رغم الظروف المتغيرة باستمرار.. نحن على موعد مع بطولة أبو ظبي جراند سلام، في مدينة تحظى بطموحات المستقبل، وبالهندسة المعمارية الحديثة، والاحترام لتاريخ المنطقة وثقافاتها، متمنياً لأسرة الجودو في العالم قضاء أوقات جيدة في إمارات المحبة والتسامح".

وأثنى فايزر على الجهود الكبيرة لسعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الامارات للجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، والتي أسهمت في طفرة الجودو على مستوى المنطقة والعالم، بالإضافة لتواجد ممثل الجودو الإماراتي ناصر التميمي في منصب ، أمين صندوق الاتحاد الدولي منذ 2007.

وتبدأ الوفود المشاركة في "أبو ظبي جراند سلام" وصولها إلى الإمارات في 22 أكتوبر الجاري، فيما يصل منتخب الإمارات من معسكره الحالي في جورجيا يوم الجمعة المقبل.

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