«غزلان» تحلّق بكأس اللقايا الأبكار في «الظفرة للهجن»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تواصلت، أمس، فعاليات مهرجان الظفرة الأول للهجن، لليوم الثاني على التوالي، والذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن بميدان الهجن بمدينة زايد بالظفرة، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات الفترة المسائية في اليوم الثاني للمهرجان.

وأقيمت المنافسات لسن اللقايا لمسافة 4 كلم، وشهدت الأشواط الثمانية الأولى المنافسة على 8 رموز للأبكار والجعدان المفتوح وفئة الإنتاج.

تتويج

وتوجت «غزلان» لعبدالعزيز سيف الكتبي بناموس وكأس اللقايا الأبكار في الشوط الرئيس المفتوح، وحصدت الناموس بتوقيت قدره 5:50:0 دقائق، وانتزع «السابح» لسلطان المنصوري ناموس الشوط الرئيس الثاني وبندقية اللقايا الجعدان المفتوح، وأنهى الشوط في 5:49:2 دقائق.

وأهدت «وشل» مالكها عبدالعزيز الكتبي الرمز الثاني خلال المهرجان بعد أن خطفت كأس الأبكار من فئة الإنتاج والجائزة المالية وقدرها نصف مليون درهم، وذلك في شوط الرمز الثالث، محققة توقيتاً زمنياً جيداً قدره 5:47:6 دقائق.

وفي الشوط الرابع انتزع «الظبي» لحمود حمدان الوهيبي رمز الشداد للجعدان من فئة الإنتاج بعد وصوله إلى خط النهاية بتوقيت 5:50:8 دقائق، أما الشوط الرئيس الخامس والمخصص للقايا الأبكار المفتوح فقد أسفر عن فوز «العنود» المملوكة لشعار محمد سهيل بن عويضان بالكأس ونصف مليون درهم، ونجحت في إنهاء الشوط في زمن قدره 5:47:5 دقائق.

وفاز القعود «النادر» المملوك لشعار عبدالله سعيد النيادي بناموس الشوط السادس، وتوج ببندقية اللقايا الجعدان المفتوح وقدم أداءً مميزاً لينهي مسافة الشوط في 5:50:2 دقائق، بينما تصدرت «إزعاج» لمحمد ساري المزروعي، والذي تألق شعاره في منافسات الحقايق، الشوط السابع لتفوز بكأس الأبكار في فئة الإنتاج بزمن قدره 5:50:9 دقائق.

واختتمت منافسات اللقايا برمز الشوط الثامن للجعدان من فئة الإنتاج وحلق بلقبه «ممدوح» لسعيد سليم العامري وخطف آخر رموز سن اللقايا في المهرجان، وأهدى مالكه الشداد إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 400 ألف درهم.

ويسدل الستار اليوم، على المهرجان الذي ينضم لقافلة سباقات الهجن في الدولة لأول مرة، بمنافسات سن الإيذاع في الفترة المسائية.

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