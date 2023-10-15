دنماركي وجنوب أفريقي بطلا «تحدي باها أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز الدنماركي أندرياس بورجمان، أمس، بالمجموع العام لفئة السيارات بمنافسات المرحلة الأولى من تحدي باها أبوظبي، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، في تلال سويحان بالعين، وقطع مسافة 100كم بزمن 01:17:46 ساعة، وحل الشيخ خالد القاسمي ثانياً، والشيخ سعيد آل مكتوم ثالثاً، وفاز الجنوب أفريقي آرون ماري بالمجموع العام في فئة الدراجات النارية، في 01:35:04 ساعة.

وتوج الفائزين محمد الشاطري رئيس قسم الفعاليات المحلية بمجلس أبوظبي الرياضي، وماهر البدري المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وأحمد العامري ممثل بلدية العين.

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