تقديم موعد «دولية دبي للسلة» إلى 19 يناير

المصدر: دبي - وام

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قررت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة تقديم موعد النسخة الـ33 من البطولة التي كانت مقررة من 26 يناير وحتى 4 فبراير من سنة 2024 لتقام في الفترة من 19 وحتى 28 يناير المقبل تجنباً لتضارب موعدها مع تصفيات غربي آسيا للعبة.

وأكد عوض سامي رئيس مجلس إدارة شركة سما لتنظيم الفعاليات راعي البطولة، بالتعاون مع شركة بريزما لإدارة العلاقات العامة، أن قرار تقديم الموعد جاء لتوفير فرص نجاح الحدث حتى لا يتضارب مع مواعيد تصفيات غربي آسيا، بعدما أبدى عدد كبير من أندية هذه المنطقة رغبتها في المشاركة في البطولة.

وقال: أبدت عدة فرق عربية وآسيوية رغبتها في المشاركة في البطولة مثل الرياضي وبيروت اللبنانيين مع إمكان انضمام فريق لبناني ثالث سيتم الإعلان عنه لاحقاً، ما تطلب تقديم الموعد لإتاحة الفرصة لهذه الأندية، وهو ما وافق عليه مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي.

وأضاف: يشارك في البطولة منتخب الإمارات، وفرق سترونج جروب الفلبيني وسلا المغربي والأهلي الليبي وفرق أخرى من تونس.

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