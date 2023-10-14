وسط أجواء مفعمة بالحماس والأداء القوي..الجزيرة في الصدارة وبني ياس وصيفا في ثاني أيام بطولة التحدي للجوجيتسو

المصدر: وام

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تواصلت منافسات مهرجان التحدي للجوجيتسو اليوم السبت في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات في العين، وسط أجواء مفعمة بالحماس والأداء القوي، والحضور الجماهيري الكبير.

وجرى تخصيص نزالات اليوم لفئة البراعم والناشئات من الفتيات.

وقدّمت الفتيات أداء رفيعا على البساط وسط هتافات الجماهير التي شكّلت حافزا إضافيا لهن للتفوق والصعود إلى منصة التتويج.

وبعد مجموعة من النزالات القوية والحماسية على مدار اليوم حل نادي الجزيرة في المركز الأول، وذهب مركز الوصيف إلى نادي بني ياس، فيما تبوأ نادي العين المركز الثالث.

وأشاد سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالمستوى الفني للبطولة في يومها الثاني والذي جرى تخصيص منافساته للفتيات من البراعم والناشئات، منوها بأدائهن القوي وامتلاكهن للموهبة والقدرة على التطور والنمو مثلهن مثل براعم الناشئين في اليوم الأول أمس، وذلك بفضل الدعم الكبير من قبل القيادة الرشيدة، وجهود الاتحاد والأندية والأكاديميات في توفير كل المقومات لصناعة جيل من الأبطال والبطلات القادرين على التتويج في كبرى المحافل.

وقال “ شكّلت بطولات التحدي في الأعوام الماضية، منصة مثالية للكشف عن المواهب النسائية المتميزة، وكانت مؤشرا واضحا على الانتشار الواسع للرياضة بين الفتيات وإقبالهن اللافت للمشاركة في المنافسات، وأنتجت لنا لاعبات عالميات مثل بلقيس الهاشمي وشمّا الكلباني، وأسماء الحوسني وغيرهن ممن توّجن بالذهب في كبرى البطولات العالمية والقارية كبطولة آسيا للجوجيتسو وبطولة العالم، ودورة الألعاب الآسيوية الأسياد، والألعاب العالمية”.

وأشاد الظاهري بالتواجد الجماهيري الكبير في المدرجات وجموع الأسر والعائلات التي وقفت بقوة خلف بناتها، مؤكدا أن مدينة العين تمتلك قاعدة كبيرة من الممارسين، وأن مجتمعها من أكبر الداعمين لانتشار رياضة الجوجيتسو.

وتقدّم بالشكر إلى جامعة الإمارات على استضافتها النموذجية للبطولة، وإفساحها المجال أمام الجماهير للاستمتاع بمنافسات قوية وتشجيع الأبناء وتحفيزهم لتقديم الأفضل على البساط.

وأعربت ربا الهاشمي إدارية أكاديمية أدما للجوجيتسو في أبوظبي عن سعادتها بالأجواء الإيجابية للمهرجان والنجاح المبهر للبطولة التي يقف خلف تنظيمها اتحاد متطور ومسؤول وملهم بأفكاره ومبادراته ساهم على مدى أعوام في تطوير اللعبة وتعزيز مكانة الدولة الرائدة على خارطة الجوجيتسو العالمية، ويواصل دوره بثبات في هذا الإطار.

وقالت " تمثل بطولة التحدي منصة مثالية لبراعم وناشئي أكاديمية أدما للتحضير لمهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو ومنافسات بطولة أبوظبي العالمية للناشئين، ونحن راضون تماما عن أداء لاعباتنا اليوم واللاتي نجحن في اعتلاء منصة التتويج".

وعلى هامش البطولة يوفر المهرجان باقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، تتضمن ألعاب وبرامج للعائلات، لضمان التفاعل والمرح لجميع أفراد الأسرة. وحقق المهرجان في يومه الثاني نجاحا لافتاً في استقطاب المشاركين، والتواجد القوي للشرائح المجتمعية المختلفة ما يعكس قوة التأثير لرياضة الجوجيتسو في المجتمع الإماراتي، وحرص العائلات على التواجد خلف أبنائها.

وقالت هديل القدحة من المملكة العربية السعودية ولاعبة نادي بني ياس - حزام أصفر - والتي نجحت في الحصول على ذهبية البراعم وزن 57 كجم " أشعر بسعادة بالغة لتحقيق الانتصار والوقوف على منصة التتويج، وإدخال الفرحة في نفوس الأهل والأصدقاء الذين شجعوني ودعموني بقوة خلال النزالات".

وقالت ميثاء النيادي - حزام أصفر - من نادي العين والتي حازت على ذهبية فئة الناشئات وزن 40 كجم " أشعر بالكثير من الفخر والاعتزاز لتحقيق هذا الإنجاز، والتفوق بجميع النزالات التي خضتها أمام لاعبات يملكن الكثير من الطموح والرغبة في تحقيق الفوز، وأشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو على تنظيم هذه المنافسات التي تساعدنا على النمو والتطور وتحقيق أحلامنا في الرياضة".

من جانبها قالت الفرنسية ميريام بوارس حزام رمادي من أكاديمية رويس جرايسي للجوجيتسو بدبي والتي حققت ذهبية فئة الناشئات وزن 52 كجم :" سعيدة بهذا التتويج في بطولة التحدي المهمة في تطوير مسيرة اللاعبات، وترسيخ مشوارهن نحو الاحتراف الحقيقي للعبة، خصوصا أن أجوائها التنافسية مماثلة للأجواء التي توفرها البطولات العالمية".

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