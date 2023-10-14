أول لاعب من بولندا يفوز في ثلاث بطولات..أدريان ميرونك: الإمارات تحتضن كبرى البطولات العالمية للغولف

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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يأمل نجوم المستقبل في بطولة العالم لفرق الهواة التي تحتضنها الإمارات خلال الفترة المقبلة، التي تعد من أكبر البطولات العالمية للغولف، ويستضيفها اتحاد الإمارات للغولف، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة، وذلك على ملاعب نادي أبوظبي للغولف، والبداية ستكون مع بطولة كأس أيزنهاور للرجال في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر، تليها كأس إسبيريتو سانتو للسيدات في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر، في استغلال حدث الهواة المرموق، الذي يقام في نادي أبوظبي للغولف، كنقطة انطلاق لتحقيق النجاح، تماماً كما فعل البولندي أدريان ميرونك قبل أن يصبح لاعباً يحقق الثلاثية، الفائز بالوقت في جولة موانئ دبي العالمية.

مسيرة

لعب ميرونك في كأس أيزنهاور في ثلاث مناسبات، كان آخرها في 2016، حيث شارك في 3 جولات، ليحتل المركز الثالث في المسابقة الفردية، بينما قاد أيضاً الفريق البولندي إلى المركز الثامن التاريخي، في مسابقة الفرق - المركز الأول والوحيد من بين العشرة الأوائل في البلاد في الحدث الذي يقام كل سنتين.

وقال البولندي، الذي يقيم الآن في دبي: الإمارات تحتضن كبرى البطولات العالمية للغولف، لقد كانت تلك البطولات بالتأكيد أبرز ما في مسيرتي المهنية، وما زلت أذكر البطولة الأخيرة للهواة التي شاركت فيها عام 2016 قبل أن أتحول إلى الاحتراف. وأضاف: إنه لأمر رائع أن نرى البطولة تتجه إلى الشرق الأوسط للمرة الأولى، وأنا متأكد من أنه سيكون حدثاً رائعاً.

بعد ثلاث سنوات من تلك الرحلة التاريخية في المكسيك، أصبح ميرونك أول لاعب من بولندا يفوز في ثلاث بطولات، وبعد مرور أربع سنوات، أصبح اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً الآن فائزاً ثلاث مرات في جولة موانئ دبي العالمية، حيث فاز ببطولة هورايزون الأيرلندية المفتوحة، وبطولة ISPS Handa الأسترالية المفتوحة، وبطولة DS Automobiles الإيطالية المفتوحة بين يوليو 2022 ومايو من هذا العام.

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