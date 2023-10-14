بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)..«الشارقة للدفاع عن النفس» يفتتح مركزاً لتايكواندو الفتيات

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) الأربعاء الماضي مركزاً جديداً لممارسات رياضاته في حديقة «شغرافة» بالشارقة، وذلك لممارسة التايكواندو للفتيات، بهدف توسيع نشاطاته ونشر ثقافة ممارسة رياضات الدفاع عن النفس في مختلف مناطق الإمارة، وضمن خطته الرامية لاستكشاف المواهب المواطنة من البنات وتنمية قدراتهن وإشراكهن في البطولات تمهيداً لرفدهن بالمنتخبات الوطنية.

حضر افتتاح المركز الجديد والمخصص للفتيات فقط، المهندسة هنادي الكابوري المدير التنفيذي للنادي، ومي العامري نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونخبة من القيادات الرياضية.

من جانبه، ثمن أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، التعاون المشترك مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بتأمين البنى التحتية الحديثة وما يتمتع به المركز من وسائل حضارية لممارسة الرياضة، ومقدماً الشكر لمجلس الشارقة الرياضي للدعم والمتابعة المميزين.

وقال العويس: نتطلع إلى أن يتمتع المركز الجديد بأفضل المواصفات العالمية لممارسة الرياضة وفقاً للقيم العالية التي يوصي بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تساهم بالتوجه نحو ممارسة الرياضة كأسلوب مهم للحياة، وأن يعمل النادي بتطبيق خططه الاستراتيجية، وأهمها رعاية المواهب المواطنة عبر تطوير مستوى اللاعبات الجديدات، بالاستفادة من الإمكانات التدريبية المميزة في النادي ليصبحن لاعبات قادرات على تمثيل دولتنا الحبيبة الإمارات في أبرز البطولات والمحافل الدولية، مؤكداً أن افتتاح الفرع الجديد سيساهم بتحقيق ذلك، مبيناً أنه تم مراعاة جميع المتطلبات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وأنه سيتم تعزيز الفرع الجديد بأفضل السبل التدريبية والمجتمعية والإعلامية والثقافية، والتي تهدف لتعزيز الثقة لدى اللاعبات ليحققن طموحاتهن.



أهداف

بدورها، أكدت المهندسة هنادي خليفة الكابوري أن الفرع الجديد للنادي يعد من الأهداف الأساسية التي عملت إدارة النادي على تنفيذها لأهميتها، منها قربه من مناطق سكن العائلات المواطنة، والرغبة في استكشاف لاعبات موهوبات في التايكواندو لتعزيز فرق النادي واستثمار التعاون المشترك مع «شروق»، وللقناعة واليقين بأن بنات الإمارات قادرات ومؤهلات للارتقاء بأنفسهن رياضياً وينجحن في ذلك، كما نجحت البنت الإماراتية في مختلف المجالات، وأكدت هنادي الكابوري أن اختيار الأعمار 7-15 سنة يهدف إلى إعداد اللاعبات بشكل فني وبدني وذهني مبكر، وبما يمكنهن من المشاركة بشكل واسع في الاستحقاقات الرياضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز