50 لاعبة بانطلاقة بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبادل

المصدر: العين - البيان

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انطلقت في أكاديمية بادل بلس بأبوظبي النسخة الأولى لبطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك، للبادل للسيدات، بمشاركة كبيرة تزيد على 50 لاعبة من مختلف الدول. وتقام البطولة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، وتهدف لتشجيع سيدات المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية باتباع نمط حياة صحي. واعتبرت مريم المنصوري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية أن الانطلاقة القوية للبطولة هي ثمرة جهود ودعم الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، وقالت: لدينا لاعبات موهوبات متحمسات لممارسة الرياضة، وهو ما يعكس تطور هذه الرياضة في الدولة.

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