الوصل وشباب الأهلي بنهائي كأس نائب رئيس الدولة للطائرة اليوم

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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تقام، في السابعة من مساء اليوم بصالة الوصل، مواجهة الوصل وشباب الأهلي، في ذهاب الدور النهائي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة.

وتأهل فريقا الوصل وشباب الأهلي، إلى الدور النهائي بفوز الوصل على عجمان، وشباب الأهلي على بني ياس في نصف النهائي بنتيجة 3 - 0.

وتقام مواجهة إياب النهائي السبت المقبل، في صالة شباب الأهلي، وفي حالة تبادل الفوز بين الطرفين، تقام مباراة فاصلة في صالة النصر يوم 28 الجاري، ويتوج الفائز بطلاً لأولى مسابقات الموسم الجاري لفئة الرجال.

من ناحية أخرى، يستضيف عجمان فريق بني ياس اليوم في مواجهة ذهاب تحديد المركزين الثالث والرابع.

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