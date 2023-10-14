«الدراجات الجبلية» و«جري السيدات» يتصدران فعاليات دبي

المصدر: دبي - البيان

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يتصدر سباقا الدراجات الجبلية و«جري السيدات» قائمة الفعاليات الرياضية، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مختلف مناطق دبي، خلال الأسبوع الجاري، وتشهد مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار. وتستضيف حديقة مشرف سباق الدراجات الهوائية الجبلية غداً، وتتضمن المنافسة في 3 فئات للدراجات الجبلية والرملية للرجال والسيدات هي: الفئة المجتمعية لمسافة 18 كيلو متراً، وفئة الهواة لمسافة 37 كيلومتراً، وفئة المحترفين لمسافة 56 كيلومتراً.

ويمر السباق على مضمار معدد خصيصاً للدراجات الجبلية وسط غابة تضم 70 ألف شجرة، وتم تصميمه بشكل خاص لكي يضفي مزيداً من التشويق والإثارة، بحيث يمر الدراجون بين الأشجار مع العديد من مسارات الصعود والانعطافات المختلفة والقفزات، ويمتد المضمار إلى مسافة 50 كيلو متراً بجميع مراحله، وينقسم إلى 3 مسارات: الأخضر والأزرق، ويبلغ طولهما معاً 20 كيلومتراً، والأزرق بطول 30 كيلومتراً، وتم تصميمها، وفق المواصفات العالمية.

وتنطلق المرحلة الثالثة من «سباق جري السيدات» اليوم في برواز دبي ، وتتنافس فيه المشاركات على 3 مسافات هي: 10 و5 و2.5 كيلومتر. وتستمر حالياً منافسات بطولة كرة القدم، ضمن الدورة العمالية الخامسة، بملاعب دتكو بمنطقة جبل علي، وبطولة الرجبي الدولية في استاد «ذا سيفنز»، وتقام بطولة النجوم للملاكمة في صالة ذا سبيس للفعاليات والرياضة بمجمع دبي للاستثمار 2، ويقام سباق سكتشرز للجري في مضمار ميدان.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي 3 بطولات هي: بطولة داسا للسباحة، وسباق هاميلتون أكواتيكس للسباحة، وكأس أبطال السباحة.

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