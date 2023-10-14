منتخب اليد إلى الدوحة للمشاركة في تصفيات الأولمبياد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تغادر بعثة منتخبنا الوطني للرجال برئاسة ناصر الحمادي، الأمين العام لاتحاد اليد، اليوم، متوجهة إلى الدوحة للمشاركة في التصفيات الآسيوية ، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وسيلعب الفريق مع الدحيل القطري ودياً بالدوحة.

وتضم البعثة خميس السويدي، مدير المنتخب، والمدرب الفرنسي برستوفاك، ومساعده خالد أحمد، وطارق إبراهيم، للإعداد البدني، ونور دمرجي، لتحليل الأداء الفني، و18 لاعباً، هم: محمد الطاهر، وسالم النعيمي، وعادل محمد، وأحمد المهيري، وسعود الحمادي، وإبراهيم البلوشي، ومبارك الظنحاني، ومرزوق البلوشي، وراشد المطوع، وإبراهيم القرص، وطارق المازمي، وعبدالله خميس، وصلاح المرزوقي، وسيف الأنصاري، وصالح الهاجري، وهلال الضو، وراشد محمدي، ومحمد البلوشي. ويلعب منتخبنا في التصفيات بالمجموعة الأولى، التي تضم كلاً من قطر والسعودية وكوريا الجنوبية والهند والصين.

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