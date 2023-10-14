سلطان بن حمدان يشهد انطلاقة الحدث.. «اختبار» تحلق بكأس الحقايق الأبكار بمهرجان الظفرة للهجن

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، انطلقت أمس، فعاليات مهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن، الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، على ميدان الهجن بمدينة زايد بمنطقة الظفرة الذي يسجل حضوره الأول في عالم السباقات العربية الأصيلة، وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الأول من المهرجان، حيث تابع أشواط الرموز الثمانية المخصصة لسن الحقايق.

وخصصت اللجنة المنظمة 35 شوطاً لسن الحقايق الأبكار والجعدان وفئة الإنتاج خلال الفترتين الصباحية والمسائية، شهدت الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً حصل خلالها الفائزون والمشاركون على جوائز مالية قيمة.

واتجهت الأنظار نحو الأشواط الثمانية التي خصصت للرموز بالفترة المسائية، ونجحت «اختبار» المملوكة لمحمود حمد الدرعي في انتزاع أول الرموز، وتوجت بكأس الحقايق الأبكار في الشوط الرئيس المفتوح واحتلت المركز الأول بتوقيت 4:14:3 دقائق، إضافة إلى نصف مليون درهم، متفوقة على «آريام» لخلف المزروعي التي جاءت في المركز الثاني،

وأهدى «المهند» مالكه مبارك المري ناموس الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان المفتوح، ليحصد بندقية الشوط وجائزة قدرها 400 ألف درهم، ونجح «المهند» في تحقيق أفضل توقيت زمني في بداية المهرجان بـ 4:12:0 دقائق، وجاء ثانياً «شاهين» لراشد مروشد.

وشهد الشوط الثالث تتويج «الساعة» لمحمد مسلم العامري بكأس الأبكار من فئة الإنتاج وحققت 4:20:5 دقائق، بعد منافسة قوية مع «زعفرانة» لعبدالله ثعلوب الدرعي.

وفي الشوط الرئيس الرابع المخصص للحقايق الجعدان المفتوح من فئة الإنتاج، انتزع «مرهي» المملوك لسعيد شافي الوهيبي الناموس والرمز شداد، واحتل المركز الأول بتوقيت 4:16:3 دقائق، بينما حلقت «الظنة» لخلف المزروعي بالرمز الخامس، ونالت كأس الحقايق الأبكار بتوقيت 4:13:6 دقائق، وفاز «مبهر» لمحمد الغيث المري ببندقية الشوط السادس المخصص للحقايق الجعدان مسجلاً توقيتاً 4:16:2 دقائق.

وتألقت «صدى» لعلي سالم العامري وأهدت مالكها كأس الحقايق الأبكار الإنتاج في الشوط السابع، في 4:18:7 دقائق، وشهد آخر أشواط الرموز تتويج «برزان» المملوك لسهيل مبخوت العامري بشداد الحقايق الجعدان الإنتاج مسجلاً 4:16:1 دقائق.

وتقام اليوم منافسات اللقايا لهجن أبناء القبائل في ثاني أيام المهرجان، تتنافس المطايا على 8 رموز في الفترة المسائية.

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