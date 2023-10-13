نال كأس المركز الأول.. 7 ميداليات لـ«الفجيرة للفنون القتالية» في «عربية التايكواندو»

المصدر: متابعة ـ محمد فضل

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حصد نادي الفجيرة للفنون القتالية 7 ميداليات خلال مشاركته في بطولة الأندية العربية الأولى للتايكواندو التي أقيمت في مصر بواقع ذهبيتين وأربع فضيات وبرونزية، إضافة إلى كأس المركز الأول في ترتيب فرق البطولة للناشئين.

وأهدت إدارة النادي الإنجاز الجديد الذي يضاف لسجل إنجازات الرياضة الإماراتية إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للتايكواندو.

وثمن نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية دعم سمو ولي عهد الفجيرة المستمر والرعاية الكريمة والتي مكنت أبناء الإمارات من الوصول لمنصات التتويج وتحقيق هذا الإنجاز الأبرز للنادي منذ إشهاره في العام 2012.

وأكد أبو شاويش حرص النادي على استكشاف المواطنين ورعايتهم وتدريبهم بأفضل السبل العالمية وفقاً لرؤية سموه، التي ترجمها إنجاز التايكواندو، وهنأ اللاعبين ومدربيهم وأسرهم على هذا الإنجاز.

وكانت منافسات فئة الناشئين مميزة، حيث فاز أحمد حميد خميس بذهبية فئة 152 سم وعبد الله أنس بذهبية فئة 168 سم، فيما فاز عمار عثمان بفضية فئة 180 سم إلى جانب كأس المرتبة الأولى في الترتيب العام للفرق.

وشهدت فئة الشباب فوز أحمد خالد العبدولي بفضية فئة 48 كلغ وعبد الغفور طاطا بفضية فئة 73 كلغ وعمرو علي بفضية فئة 78 كلغ وعلي صابر ببرونزية 45 كلغ.

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