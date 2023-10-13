يعتبر الحدث خياراً مثالياً للمبتدئين والمحترفين من جميع الأعمار والمستويات..«ترايثلون عجمان» ينطلق الأحد

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت دائرة التنمية السياحية بعجمان عن إطلاق النسخة الثانية من بطولة عجمان للترايثلون، ويقام الأحد في محمية الزوراء الطبيعية، وتنظمه شركة القدرة للخدمات الرياضية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون، ويعتبر الحدث خياراً مثالياً للمبتدئين والمحترفين من جميع الأعمار والمستويات، بما في ذلك الفئة الأولمبية، التي تشمل السباحة لمسافة 1.5 كيلومتر، وركوب الدراجات لمسافة 40 كيلومتراً، والجري لمسافة 10 كيلومترات، إضافة إلى سبرينت (750 متر سباحة - 20 كيلومتر دراجة -و5 كيلومترات جري)، وسوبر سبرينت (350 متر سباحة و10 كيلومترات دراجة - 2.5 كيلومتر جري)، وبالنسبة للصغار (150 متر سباحة و10 كيلومترات دراجة و1.5 كيلومتر جري)، ترحب البطولة بفرق التتابع المختلط المكونة من لاعبين أو ثلاثة لاعبين للمشاركة.

وأعرب محمود الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن تقديره للتنظيم والجهد الاستثنائي من فرق تنظيم ترايثلون عجمان، وقال: الحدث تعبير حقيقي عن تعزيز التواصل الاجتماعي والتفاعل الثقافي بين مختلف أفراد المجتمع، وتُظهر جهود دائرة التنمية السياحية في عجمان التزامنا القوي بتعزيز التآزر بين الأحداث الرياضية والثقافية والتراثية، وتعزيز مكانة عجمان كوجهة سياحية بارزة من خلال تنوع الفعاليات والأنشطة.

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