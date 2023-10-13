الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي تشارك في بطولة القارات للشطرنج لنزلاء السجون

المصدر: دبي - البيان

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شهد العميد صلاح جمعة بوعصيبة، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، مباريات الشطرنج لنزلاء عقابية دبي، ضمن بطولة القارات للشطرنج لنزلاء سجون العالم في نسختها الثالثة، بحضور العقيد عبدالله يعقوب الخضر، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والرائد محمد عبدالله العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، وسعيد يوسف عبدالله، الأمين العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة، والمدرب الفني للفريق أوليفر بوسيا.

وأكد العميد صلاح بوعصيبة أن المؤسسات العقابية تحرص سنوياً على إشراك النزلاء في بطولات رياضية، وألعاب ذهنية وبرامج تعليمية وتدريبية متنوعة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي، نظراً لتأثير هذه المشاركات على تحسين لياقتهم البدنية، واستثمار طاقاتهم بما ينفعهم جسدياً ومعنوياً وذهنياً، ويملأ وقت فراغهم، ويرفع حماسهم، من خلال البطولات الفردية والجماعية، أسوة ببطولة القارات للشطرنج لنزلاء سجون العالم، والتي يشارك فيها نزلاء عقابية دبي كل عام.

وأوضح العميد صلاح بوعصيبه أن البطولة ينظمها مكتب شرطة مقاطعة كوك بولاية شيكاغو الأمريكية تحت إشراف الاتحاد الدولي للشطرنج، ويشارك فيها فريق نزلاء الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ضمن 188 دولة من فئة الرجال والسيدات والأحداث، منوهاً بتشجيع المؤسسات العقابية والإصلاحية جميع فئات النزلاء على المشاركة في البطولات المحلية والعالمية للنزلاء، ونشر الروح الإيجابية والسعادة، عبر توفير أرقى البرامج الرياضية المفيدة والبطولات والمسابقات الترفيهية.

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