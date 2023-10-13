408 طلبات لتنظيم بطولات للتنس في العام الحالي

المصدر: دبي ـ البيان

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استعرض اتحاد الإمارات للتنس خطة مسابقاته وفعالياته للموسم المقبل، مع 15 نادياً وأكاديمية منضوية تحت مظلته، لتطبيق استراتيجية الاتحاد بشأن توسيع تنظيم البطولات والارتقاء بها في التصنيف الدولي. وأوضح ناصر المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس أنه تم تسجيل وتنظيم طلبات 408 بطولات من أول العام حتى بداية نوفمبر المقبل، بما يعكس الرغبة الكبيرة في تنظيم البطولات.

وقال: الاتحاد قدم شرحاً للأندية والأكاديميات عن آلية المشاركة وتنظيم بطولة «مبادلة» المحلية بفئتيها (أ) و(ب)، وبطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات التنس، وتوفير سبل الدعم لإنجاح هذه البطولات.

وأشاد المرزوقي بالجهود التي تبذلها الأندية والأكاديميات لتطوير اللعبة ونشر ثقافة ممارستها واكتشاف اللاعبين الموهوبين وإشراكهم في البطولات.

وأضاف: شهد الاجتماع بحث ودراسة بعض الآليات المهمة لتطوير البطولات التي تنظمها أكاديميات وأندية التنس، وآخر التطورات المتعلقة بانضمام بطولات اتحاد التنس إلى نظام النقاط العالمي، والذي تم من خلاله تسجيل نحو 1360 لاعباً ولاعبة بهدف تعزيز مكانة البطولات المحلية في تصنيف الاتحاد الدولي.

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