"أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو"" 90% نسبة التسجيل للمشاركة قبل أكثر من أسبوعين على انطلاق البطولة

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو المقرر انطلاق نسختها الخامسة عشرة بين 1 و10 نوفمبر المقبل، عن إغلاق باب التسجيل في مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو المخصص لفئات الأطفال والبراعم، بالإضافة إلى منافسات فئتي الناشئين والشباب قبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي المحدد مسبقاً حيث فاقت أعداد اللاعبين المسجلين القدرة الاستيعابية للبطولة. في حين قاربت نسبة التسجيل على الاكتمال في الفئات المتبقية، وهي الباراجوجيتسو والهواة والأساتذة والمحترفين، حيث وصلت إلى 90% من العدد المستهدف.

وتوقعت اللجنة المنظمة للبطولة الإقبال الكبير على التسجيل من الرياضيين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الحدث السنوي العالمي الأبرز للعبة، مؤكدة أن معدلات التسجيل المرتفعة تشير إلى تحقيق أقصى قدرة استيعابية للبطولة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما حثت الراغبين في المشاركة على المسارعة في التسجيل لتجنب وضعهم على قوائم الانتظار.

وفي هذا الإطار قال محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مدير البطولة: "حددنا مسبقاً يوم 15 أكتوبر موعداً نهائياً للتسجيل لجميع الفئات، ونظرا للإقبال الكبير على المشاركة خلال الأيام الماضية، اضطرت اللجنة إلى الإعلان عن إغلاق باب التسجيل لعدد من الفئات لاكتمال العدد المستهدف. ويعكس هذا الإقبال الذي فاق التوقعات الحرص الكبير من اللاعبين على مستوى العالم للتواجد في هذه البطولة التي تحظى بأهمية استثنائية على خارطة الرياضة العالمية".

وأضاف : " نشهد في غضون أسبوعين انطلاقة أكبر تظاهرة عالمية لرياضة الجوجيتسو من قلب العاصمة أبوظبي موطن اللعبة والوجهة الأولى لعمالقة البساط، ونتطلع إلى الترحيب بنحو 6000 لاعب ولاعبة خلال منافسات النسخة الخامسة عشرة من البطولة التي تمثل حلم نجوم وعشاق اللعبة من مختلف أنحاء العالم، ونجدد التأكيد على أن البطولة في نسختها القادمة ستكون استثنائية بكل المقاييس".

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