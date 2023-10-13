غدا.. انطلاق النسخة الأولى من "تحدي باها أبو ظبي" للسيارات والدراجات النارية

المصدر: وام

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تنطلق غدا السبت النسخة الأولى من "تحدي باها أبوظبي"، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO).

ويقام التحدي تحت مظلة "أبوظبي 360"، المبادرة التي تشجع المجتمع على جعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية، وعلى 4 مراحل، الأولى والثانية قبل نهاية العام الجاري 2023، والثالثة والرابعة أوائل عام 2024 قبل الموعد المرتقب لرالي أبوظبي الصحراوي.

وسيتم تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل في الجولة الأولى بالكؤوس والميداليات في فئتي السيارات والدراجات النارية، بالإضافة للجوائز المالية.

وتقام المرحلة الأولى للتحدي في تلال سويحان، بمشاركة 8 سيارات و49 دراجة نارية و10 كواد و10 باجيز، ويضم التحدي نخبة من المتسابقين من جميع أنحاء العالم، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويركز التحدي على تطوير المواهب، كما يوفر منصة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة، مع إمكانية الفوز بجوائز مالية تساعدهم في الاستمرار والتطور في هذه الرياضة كما يلعب التحدي دوراً مهماً في صقل مهارات المواهب واعدادهم للمشاركة في المحافل الدولية.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي: "فخورون بالعمل مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO)، ونتطلع لانطلاقة مميزة لتحدي باها أبوظبي بمشاركة كبيرة من محبي رياضة المحركات".

وأضاف: "يهدف المجلس لترجمة رؤيته وأفكاره إلى واقع ملموس، من خلال الإعلان عن بطولة جديدة، تتيح الفرصة لمحبي وعشاق رياضة المحركات والسرعة، المنافسة ضمن أجواء آمنة، وباتباع أعلى معايير السلامة، متمنياً السلامة والتوفيق للجميع".

ورحب المهندس علي خليفة القمزي مدير عام بلدية مدينة العين رئيس اللجنة التنظيمية لمهرجان تلال سويحان الصحراوي باستضافة منطقة تلال سويحان للمرحلة الأولى من (تحدي باها أبوظبي) واختيارها كنقطة بداية لافتتاح التحدي.

وأشار إلى أن بلدية مدينة العين وعلى مدى السنوات الـ6 السابقة عملت على تهيئة المنطقة بالبنى التحتية والمرافق الخدمية العامة والمجتمعية، لتصبح وجهة سياحية إضافية بمدينة العين لاستضافة البطولات والمسابقات في مختلف الفئات الخاصة بالرياضات الرملية ومن أبرزها تنظيم بطولات مهرجان تلال سويحان منذ 2017.

وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: "كان لدينا شرف تنظيم بطولات واستضافة نخبة سائقي الراليات في الإمارات، ومن خلال عملنا مع مجلس أبوظبي الرياضي نأمل بأن نأخذ خطوة للأمام لدعم هذه الرياضة والارتقاء بمستواها".

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