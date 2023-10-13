3 انتصارات لـسلة شباب الأهلي والنصر والوصل

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

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تخطى فريقا شباب الأهلي والنصر حاجز الـ100 نقطة في بداية مشوارهما بدوري كرة السلة للرجال بالموسم الحالي، ونجح «فرسان دبي» حامل اللقب في الفوز على ضيفه الظفرة بنتيجة 108 ـ 52، والنصر على ضيفه الوحدة 106 ـ 77، فيما تفوق الوصل على ضيفه البطائح في مباراة ثالثة 91 ـ 78.

وجاء فوز شباب الأهلي بفضل تفوقه في الفترات الأربع 22 ـ 20، 33 ـ 12، 26 ـ 6، 27 ـ 11.

وفي صالة نادي النصر، فاز «العميد» على الوحدة 106 ـ 77، وقدم الوحدة مستوى جيداً وسجل تقدماً شرفياً في الربع الثاني 34 ـ 21، ولكن النصر استطاع بفضل خبرة لاعبيه وقيادة المدرب حسام الوكيل قلب النتيجة وبفارق كبير، حيث انتهى الربع الأول 28 ـ 14، والثالث والرابع 29 ـ 10، 28 ـ 19، لصالح النصر.

وفي ملعبه تمكن «الإمبراطور» من كسب الفترات الأربع أمام البطائح بالنتائج 27 ـ 18، 13 ـ 24، 22 ـ 15، 29 ـ 21.

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