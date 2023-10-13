ماراثون أدنوك أبوظبي ينطلق 16 ديسمبر بمشاركة 23 ألف رياضي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الجهتان المنظمتان لماراثون أدنوك أبوظبي، عن انطلاق النسخة الخامسة من الماراثون يوم 16 ديسمبر المقبل، من المقر الرئيسي لـ«أدنوك» على كورنيش أبوظبي، ويمر المتسابقون من أمام أشهر معالم العاصمة الإماراتية كجامع الشيخ زايد الكبير وقصر البطين وقصر الحصن والمركز التجاري العالمي، وصولاً إلى خط النهاية عند مجمع أدنوك، في الموقع الذي يحتضن قرية السباق، بجانب حديقة بينونة.

ويمتد الماراثون لمسافة 42,195 كيلومتراً، ويبلغ مجموع جوائزه 303 آلاف دولار، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة 23 ألف رياضي.

ويحرص ماراثون أدنوك أبوظبي على دعوة أصحاب الهمم للمشاركة في الفعالية، تجسيداً لمظاهر التكاتف بين أفراد المجتمع، فيما يتم افتتاح قرية الماراثون 12 ديسمبر.

ترويج

وأقيم سباقات من سلسلة السباقات الترويجية للحدث في ياس مول يوم 2 سبتمبر الماضي لمسافات 1 و2.5 و5 كيلومترات، وفي استاد هزاع بن زايد 7 أكتوبر ضمن أربع مسافات هي 1 و2.5 و5 و10 كيلومترات، في حين تستضيف جزيرة الحديريات السباق الثالث يوم 4 نوفمبر لمسافات تبدأ من 1 كيلومتر إلى سباق نصف الماراثون لمسافة 21 كيلومتراً.

وسيقام سباق الظنة المجتمعي للجري، وهو سباق خاص من أدنوك، في الحديقة المركزية بمدينة الظنة الأحد المقبل الجاري، حيث يتنافس المشاركون ضمن مسافات 1 و2.5 و5 و10 كيلومترات، استعداداً للمشاركة في ماراثون أدنوك أبوظبي.

وقال سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: إن تنظيم فعالية استثنائية للمرة الخامسة يأتي استمراراً للنجاحات والإقبال اللافت الذي حققته النسخ السابقة من الماراثون والذي أصبح واحداً من أبرز الفعاليات الدولية، بفضل تضافر جهود الجميع.

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