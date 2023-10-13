منتخب الرجبي يشارك في سباعيات آسيا

المصدر: دبي- البيان

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غادرت بعثة منتخب الإمارات للرجبي، إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، للمشاركة في الجولة الثانية الأخيرة من سلسلة سباعيات آسيا للرجبي، والتي ستقام من 12 إلى 16 الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات.

ويلعب المنتخب في المجموعة الأولى في البطولة، ومن المقرر أن يخوض مباراتين افتتاحيتين أمام الصين والفلبين، تليها مواجهة صعبة أمام اليابان، فيما تضم المجموعة الثانية منتخب هونغ كونغ وكوريا وسنغافورة وماليزيا.

وتضم بعثة منتخبنا المدرب النيوزيلاندي، ابولو بيرليني، ومساعده يوسف شاكر، و13 لاعباً، ويتميز الفريق بخبراته الفردية والجماعية القوية، واختتم الفريق تدريباته على ملاعب «ذا سيفينز» بدبي.

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