1630 ملفاً مرشحاً لجائزة جواهر القاسمي للتميز الرياضي

المصدر: الشارقة - البيان

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بدأ مجلس أمناء جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي مرحلة تقييم قرابة 1630 ملف ترشيح في فئات الجائزة المحددة، تمتد لمدة أسبوع، وتتضمن فرز ملفات المرشحين بصورة دقيقة من قبل اللجنة الفنية بالجائزة، للتأكد من استكمال الأوراق واستيفاء المعايير والشروط، قبل الانتقال للمرحلة التالية، وهي مرحلة التحكيم النهائية تمهيداً للإعلان عن الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى، وتكريمهم في حفل رسمي يتم تنظيمه في نهاية نوفمبر المقبل.

وأكدت نجلاء الشامسي أمين عام الجائزة، أنه يجرى تقييم جميع الملفات من خلال عملية فرز المعايير الشكلية والتي تنقسم إلى مرحلتين، تتضمن الأولى فرز طلبات التسجيل، والثانية فرز طلبات الترشح، وتهدف المرحلة الأولى إلى التأكد من استيفاء الطلبات لكافة متطلبات الترشح من خلال مطابقة البيانات المطلوبة مع المستندات المرفقة وهي مطابقة بيانات الهوية الإماراتية للمواطنين والمقيمين والتأكد من العمر للفئات المستهدفة في فئة الريادة الرياضية والصورة الشخصية حسب المواصفات المحددة من قبل النظام ورسالة التزكية المعتمدة من النادي والتي توضح جوانب التميز القيادية والأخلاقية للمترشح .

وتركز المرحلة الثانية من الفرز على التأكد من مطابقة طلب الترشيح لشروط الترشيح الخاصة بالفئات المستهدفة وفق ما جاء في الدليل التفسيري للجائزة.

وأضافت: مجلس أمناء الجائزة، سعيد بالتجاوب والتفاعل مع الجائزة من مختلف الأندية والجهات والمؤسسات الرياضية، الأفراد والشركات، وبما وصلنا إليه من أعداد الترشيحات لمختلف الفئات والتي فاقت التوقعات وخاصة أن الدورة في نسختها الأولى.

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