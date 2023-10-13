الكثيري يمثل الإمارات في «أبوظبي إكستريم»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشهد أبوظبي إطلاق النسخة الافتتاحية من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 1)، الفعالية المبتكرة في عالم الرياضات القتالية، 20 الجاري في مبادلة أرينا، ويمثل الإمارات في البطولة البطل الإماراتي زايد الكثيري، والذي لمع نجمه في رياضة الجوجيتسو بعد نجاحه في حجز موقعه بين نخبة لاعبي الجوجيتسو على مستوى العالم، ولا سيما في ظل الإنجازات اللافتة التي سطرها والبطولات المتعددة التي شارك فيها.

وتمثل البطولة نقلة نوعية وتجربة مبتكرة في مجال الرياضات القتالية، ما يعزز مكانة أبوظبي بصفتها مركزاً رائداً لاستضافة الفعاليات الرياضية عالمية المستوى. وتوج الكثيري مسيرته مع حصده ذهبية الحزام الأسود في وزن 56 كلغم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بعد تفوقه على البرازيلي نيثانيال فرنانديز، ليكون أول إماراتي يحقق هذا الإنجاز ويكسر سيطرة اللاعبين البرازيليين على ذهب الحزام الأسود لفئة المحترفين.

وتعكس إنجازات أبناء وبنات الوطن، وفي مقدمتهم الكثيري، حجم الدعم الهائل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضيين، وحرصها على تزويدهم بالبيئة المناسبة لإحراز التقدم وتطوير أساليبهم والارتقاء برياضة الجوجيتسو في الدولة.

وقال الكثيري: تؤكد إنجازات الجوجيتسو التي حققناها الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للرياضيين، والجهود الدؤوبة التي بذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو لغرس ثقافة التميز والانتصار والعزيمة لدى اللاعبين، فضلاً عن تزويدنا بجميع الممكنات اللازمة للمنافسة على أعلى المستويات.

ويواصل الكثيري تحضيراته لخوض هذه التجربة الفريدة، وقال يسعدني تمثيل الإمارات في البطولة وأدرك حجم الآمال المعقودة عليّ بصفتي الإماراتي الوحيد فيها، وأعتزم بذل قصارى جهدي لتحقيق نصر يتباهى به الإماراتيون أمام العالم أجمع، وأدعو الجميع إلى حضور المباريات وتشجيعي.

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