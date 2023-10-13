ماراثون الإمارات للدراجات المائية الأحد

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق، بعد غدٍ، فعاليات ماراثون الإمارات للدراجات المائية، ويقام تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمشاركة الأبطال والمخضرمين والمحترفين، وتضم المنافسات ثلاث فئات، هي فئة جالس محترفين، فئة واقف محترفين، وفئة المخضرمين.

وأكد ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي، أن الماراثون له شعبيته، وستكون المنافسة قوية ومثيرة بين المشاركين في كل الفئات، وقال: يحمل الماراثون قيمة مهمة للمتسابقين، في أنه يعزز اللياقة لدى المشاركين، ويرفع من قيمة التحمل لديهم.

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