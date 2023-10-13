«آسيوي الجودو» يدعم بطولات «أبوظبي العالمية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن الاتحاد الآسيوي للجودو، دعمه الكامل لاتحاد الإمارات للعبة، في استضافة بطولات أبوظبي العالمية الثلاث للجودو والكاتا والمحاربين القدامى، وثقته في قدرته على تنظيمها، وفق أفضل الممارسات العالمية، انطلاقاً من ريادة الإمارات في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية.

واطلعت اللجنة العليا المنظمة لبطولات أبوظبي العالمية الثلاث للجودو، على آخر الترتيبات والإجراءات الخاصة باستضافة الفعاليات المقررة من 24 الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل، والتي ينظمها اتحاد الجودو، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي.

واطمأنت اللجنة العليا، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، وناصر التميمي، أمين السر العام ومدير البطولة، على جهود لجان الاستقبال والاستضافة والتنظيم، لوضع جميع الترتيبات موضع التنفيذ، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بصالتي «مبادلة أرينا»، وجامعة السوربون لإقامة منافسات «أبوظبي جراند سلام»، و«الكاتا» و«المحاربين القدامى».

وأعلنت 81 دولة، حتى الآن، مشاركتها في «أبوظبي غراند سلام»، والبالغ جائزتها 155 ألف يورو، حسب لائحة الاتحاد الدولي للجودو، الذي يشرف على البطولات الثلاث، بالإضافة إلى الجوائز العينية والتذكارية. وأعلن الاتحاد الآسيوي للجودو، ينتظر تحديد البلد المستضيف، بجانب دورات تطويرية عالمية للإداريين والحكام، بما يتماشى مع استراتيجيته الرامية لتمكين الكوادر العاملة بأفضل المعايير والمستويات المهنية.

وأكد عبيد زايد العنزي رئيس الاتحاد الآسيوي، أن مشاركة نحو 1500 لاعب ولاعبة في بطولات أبوظبي العالمية الثلاث، حدث تاريخي آسيوي، يؤكد أهميتها وقوتها، وأن حرص اتحاد الإمارات، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، على تكريس جهوده الداعمة لتطور اللعبة، والارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، يعكس قيمة المستوى الفني المتطور لمنتخب الإمارات.

وأشار العنزي إلى أن المنافسة بين الدول الآسيوية والتطور الذي شهدته منتخباتها، لا سيما الإمارات وأوزبكستان، أفضت إلى واقع مختلف، كسر هيمنة بعض الدول على صدارة اللعبة في القارة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

وأضاف: حريصون على تنفيذ البرامج الداعمة للتطور على مستوى القارة، وهناك تعاون كبير مع الاتحادات المختلفة، من بينها الاتحاد الإماراتي، ونعمل على تعزيز هذه الخطط، من خلال ترسيخ دور الأكاديميات المتخصصة في الدول الآسيوية، وتنظيم البطولات المختلفة سنوياً للكبار والناشئين، كما نعمل على مواكبة التطور الذي تشهده اللعبة عالمياً، بتصميم المبادرات المستقبلية، وتوفير جميع المتطلبات التنافسية.

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