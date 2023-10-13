محمد الهاملي: «بارالمبية باريس» طموح أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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أكد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، أن طموحات منتخب الإمارات لأصحاب الهمم المشارك في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقبلة، تتخطى حاجز تحقيق الإنجازات والنتائج الطيبة. وأعلن عن رصد مكافآت تحفيزية للاعبي ولاعبات منتخب الإمارات، في حال نجاحهم في تحقيق الأرقام التأهيلية إلى «بارالمبية باريس».

وعبّر الهاملي، الذي سيتولى رئاسة بعثة منتخب الإمارات في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، عن ثقته في قدرة أبطال وبطلات الإمارات في الحفاظ على مسيرة الإنجازات والتطلع إلى إنجازات أفضل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة البارالمبية ، في دبي، للإعلان عن بعثة منتخب الإمارات لأصحاب الهمم، المشارك في «الألعاب البارالمبية الآسيوية» بالصين، من 22 إلى 28 الجاري.

حضر المؤتمر ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، مدير البعثة، وصالح الرياحني المدير الفني للجنة، وسهام الرشيدي لاعبة منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم، عضو مجلس اللاعبين الآسيوي لأصحاب الهمم. وتشارك الإمارات بـ 41 لاعباً ولاعبة (28 لاعباً و13 لاعبة)، يتنافسون في 8 رياضات.

وقال محمد الهاملي نتمنى أن يحافظ أبناؤنا على رصيد الإنجازات التي اعتدنا على تحقيقها سابقاً، علاوة على أن الدورة الآسيوية محطة رئيسة في سبيل التأهل إلى بارلمبية «باريس 2024»، وضمنت الإمارات بالفعل تأهل 6 لاعبين إلى باريس، في ألعاب القوى والرماية والدراجات.

وأضاف: رياضات أصحاب الهمم تحظى بدعم وثقة من القيادة الرشيدة، وهو الأمر الذي يعد حافزاً لتحقيق أفضل النتائج في كل المحافل الدولية والقارية والإقليمية.

وأكد الهاملي على أهمية الدور الذي تلعبه أندية أصحاب الهمم في الدولة، باعتبارها الركيزة الأساسية في إعداد وتحضير الأبطال، وأشاد بشركاء اللجنة البارالمبية، وعلى رأسهم مجلس أبوظبي الرياضي و«بورياليس» و«مبادلة».

وأكد ذيبان المهيري على اكتمال جاهزية لاعبي منتخب الإمارات، بعد خوضهم للمعسكرات التحضيرية، استعداداً للمشاركة في الدورة الآسيوية، ورغبة جميع اللاعبين في تحقيق إنجازات جديدة، تحافظ لرياضة أصحاب الهمم في الإمارات على تفوقها، علاوة على الهدف الاستراتيجي المتمثل في التأهل إلى «باريس 2024». ووجهت سهام الرشيدي، الشكر للجنة البارالمبية الوطنية على جهودها، وتوفيرها كل الظروف المساعدة لتحضير اللاعبين لخوض هذا المعترك القاري.

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