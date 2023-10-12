الشارقة ومليحة ينشدان صدارة كأس اليد من بوابة العين و«الحصن»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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ينشد فريقا الشارقة ومليحة، في مواجهتهما العين ودبا الحصن، اليوم، في الجولة الثانية للدور التمهيدي ببطولة كأس الإمارات لرجال اليد، لاعتلاء صدارة المجموعة الثانية.

ويحل الشارقة في الخامسة مساء اليوم ضيفاً على العين، في موقعة من العيار الثقيل، في ظل لقاءات طرفيها خلال الموسم بساحات لعبة الأقوياء، ويغيب عن الشارقة مجموعة من لاعبيه لوجودهم بالمنتخب، وكان الفريق بدأ رحلة الدفاع عن اللقب بالفوز على دبا الحصن 30 - 22 في الجولة الأولى، وفي المقابل، ينشد العين الفوز الأول عقب خسارته أمام مليحة 22 - 24.

ويتطلع مليحة لمواصلة مسيرته الناجحة بتحقيق الفوز على ضيفه دبا الحصن، متطلعاً لتبوؤ الصدارة التي ينافسه عليها فريق الشارقة، ولكل منهما 3 نقاط، عقب فوزه في الجولة الأولى على العين.

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