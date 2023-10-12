مشاركة مميزة لحكام «كاراتيه الإمارات» في دورة الألعاب الآسيوية بالصين

المصدر: دبي ـ البيان

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سجلت طواقم حكام «كاراتيه الإمارات»، مشاركة مميزة في دورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت مؤخراً في الصين، والتي شارك في إدارة مباريات لعبة الكاراتيه فيها، الحكم الدولي الإماراتي جابر الزعابي، رئيس لجنة حكام اتحاد الإمارات للكاراتيه، عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية، والحكم الدولي الاماراتية أمينة دشتي، وأشاد الاتحاد الآسيوي بأداء الزعابي ودشتي في إدارتهما للمباريات بشكل ناجح أسهم في إخراج المباريات بصورة عادلة متميزة من خلال مردود تحكيمي رفيع المستوى نال إعجاب وإشادة اللجنة المنظمة، وجميع حكام الدورة.

واختير الزعابي، نائباً لرئيس لجنة حكام الدورة، كونه من أبرز حكام آسيا والعالم، وشارك في تحكيم العديد من البطولات الدولية والقارية والإقليمية، وهو يملك سيرة ذاتية حافلة في مشواره التحكيمي، فيما أثنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي بالمستوى الذي ظهرت عليه الحكم الدولي أمينة الدشتي في تحكيم وإدارة نهائيات الدورة.

وعبر اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحاد الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن سعادته بالمستوى المشرف لحكام «كاراتيه الإمارات»، في دورة الألعاب الآسيوية، مشيراً إلى أن تألق الزعابي ودشتي لم يأتِ من فراغ، بل ناتج عن حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم الكوادر الوطنية في «كاراتيه الإمارات»، ودفعها للتألق في مختلف المحافل الرياضية الخارجية.

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