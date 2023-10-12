100 لاعب في بطولة شرطة دبي لـ«شطرنج أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

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نجحت بطولة شرطة دبي السادسة للشطرنج لأصحاب الهمم، والتي نظمها مجلس تمكين أصحاب الهمم ومبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي، باستقطاب 100 لاعب ولاعبة تنافسوا في البطولة خلال فعاليات معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، والذي أقيم على مدار 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، وعبر المشاركون في البطولة عن سعادتهم بما لمسوه من اهتمامٍ بتطوير خدمات شرطة دبي الموجهة لأصحاب الهمم، لتكون أكثر ذكاء ومرونة.

وقالت فاطمة بوحجير، منسق عام مبادرة الروح الإيجابية، وعضو في مجلس تمكين أصحاب الهمم، إن البطولة تقام للمرة الأولى في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، بعد تنظيمها خلال السنوات الماضية في نادي دبي للشطرنج، وتهدف إلى فتح الباب لأصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة للمشاركة في لعبة ذهنية تُنمي العقل والفكر الاستراتيجي، وتبرز قدراتهم في هذا الجانب.

وأضافت: تنظيم البطولة في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي عزز من زخم المشاركات المجتمعية والتنافسية فيها.

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