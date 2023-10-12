اكتمال جاهزية تنظيم بطولة العالم في رأس الخيمة..رئيس الاتحاد الدولي:الإمارات أفضل مكان لنشر «ميني فوتبول» في الشرق الأوسط

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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أكد الاتحاد الدولي للعبة «ميني فوتبول» اطمئنانه على جاهزية تنظيم بطولة العالم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بدولة الإمارات، والتي تقام في رأس الخيمة ابتداءً من 26 الجاري وتستمر 10 أيام، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده فيليب جودة رئيس الاتحاد الدولي للعبة، في مقر «بيت الحكمة» بالشارقة، بحضور سالم القصير رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وسعيد العاجل نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة التنفيذية للعبة، وخلود الجنيبي الأمين العام للاتحاد، وسرمد الزدجالي عضو اللجنة التنفيذية والمشرف الفني للعبة.

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي أن معيار اختيار دولة الإمارات لتنظيم بطولة العالم، نبع من عدة عوامل تتميز بها الإمارات التي تعتبر أفضل مكان للترويج للعبة ونشرها على مستوى الشرق الأوسط بفضل ما يتوفر فيها من عوامل جذب سياحي واهتمام بجميع الألعاب الرياضية، زيادة على التعاون الذي وجده الاتحاد الدولي مع المسؤولين عن اللعبة في الإمارات وجاهزية رأس الخيمة للتنظيم بالتعاون مع هيئة السياحة فيها.

وقال: الاتحاد الدولي لديه شروط لتنظيم بطولة العالم وتقدمت كل من الإمارات والبرازيل والمجر لنيل حق الاستضافة والتنظيم للنسخة الحالية، وكان من المناسب للاتحاد الدولي الشروع في تطوير اللعبة وانتشارها في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك تم اختيار الإمارات، خصوصاً أن الملف كان جاهزاً وكل متطلبات التنظيم متوفرة بشكل احترافي في دولة الإمارات.

وأثنى رئيس الاتحاد الدولي على الترويج الذي وجدته اللعبة في دولة الإمارات خلال وقت قصير والترويج بشكل خاص لبطولة العالم من قبل الجهات ذات الصلة بما فيها سياحة رأس الخيمة، الشيء الذي يبشر بنسخة متفردة هذا العام، وقال: تنظيم بطولة بحجم كأس العالم رغم قصر الفترة منذ تدشين اللعبة في دولة الإمارات فيه جوانب إيجابية كبيرة سواء لمستقبل لعبة «ميني فوتبول» على مستوى العالم أو في دولة الإمارات، وسيكون ذلك مؤشراً لتطور اللعبة في الإمارات والمحيط الإقليمي.



ترتيبات

وأشار فيليب جودة إلى أن ترتيبات البطولة سارت بشكل دقيق وتم التأمين على كل التفاصيل ومن بينها النقل التلفزيوني، حيث تقدم عدد من الدول المشاركة لنقل مباشر لمباريات منتخباتها، كما أن الفرصة متاحة لجميع القنوات الفضائية في دولة الإمارات للنقل التلفزيوني بلا شروط.



فخر

عبر سالم القصير رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، عن سعادتهم وفخرهم بأن تكون دولة الإمارات أول وجهة يقام فيها كأس العالم للعبة «ميني فوتبول»، مشيراً إلى أن الإمارات كعادتها حريصة على توفير كل معينات التنظيم ومتطلباته بشكل مميز.

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