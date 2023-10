بيكي هيل و«إم كي» و«إم سي نيت» يقدمون عروضاً فنية..«سباعيات طيران الإمارات للرجبي» تستضيف نجوم الموسيقى العالمية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، عن أبرز نجوم الموسيقى العالمية المشاركين في المهرجان، الذي يقام خلال عطلة الأسبوع المرتقبة لهذا العام، لتمنح الضيوف والمشجعين مزيجاً مبهراً من الرياضة والموسيقى والترفيه.

وتشارك المغنية بيكي هيل والدي جي مارك كينـتشن «إم كي»، يوم 2 ديسمبر، كما يقدم كل من دي جي لوك وإم سي نيت، وآرتفل دودجر، الأغاني المفضلة على منصة، يومي 1 و2 ديسمبر

وتستعد بيكي هيل، الحائزة على جائزتي بريتس، وكاتبة الأغاني الشهيرة، لإبهار الجمهور بمجموعة من أغانيها التي حققت النجاح، ومن ضمنها Lose Control، وRemember، وMy Heart Goes، وCrazy What Love Can Do، وغيرها

وكان ألبومها الأول «Only Honest On The Weekend»، قد تضمن تنوعاً في أنماط الموسيقى التي تضمنت مزيجاً من موسيقى البوب الراقصة والديسكو والسول والفانك والمزيد.

وكانت بيكي هيل قد كتبت وقدمت ثماني عشرة أغنية فردية من أفضل 40 أغنية في المملكة المتحدة (من ضمنها ستة من أفضل 10 أغانٍ فردية وواحدة في المركز الأول)، وحققت بيكي أكثر من 3.2 مليارات بث إجمالاً في العالم.

أما الدي جي مارك كينتشن (إم كي)، منتج الأسطوانات والدي جي الشهير من ديترويت، فسيشارك في الحدث، ليشعل الأجواء في الأمسية ذاتها.

ومع أكثر من مليار بث عالمي، والإرث الذي صنعه باعتباره واحداً من رواد موسيقى الهاوس، فإن (إم كي)، يتمتع بتأثير ملموس في جميع أنحاء العالم، من خلال تسجيلات قياسية، تتضمن 17، وBack & Forth، وOne Night، وBurning، وغيرها الكثير.

ويُمكن للجمهور متابعة العرض الذي يُقام ليلة الجمعة، ويقدمه الفريق الذي يضم دي جي لوك وإم سي نيت، المعروفين في مشهد الموسيقى البريطانية. ومع إرث يمتد لأكثر من عقدين من الزمن، فستكون الإيقاعات والأنغام سبباً للكثير من الصخب والأجواء الاحتفالية في حلبات الرقص.

ويشارك في المهرجان آرتفل دودجر، الثنائي الديناميكي الذي يجمع بين أنماط الموسيقى البريطانية، وسيقدم الفريق الأغاني الكلاسيكية، مثل Movin' Too Fast، وRe-Rewind، لإبهار الحاضرين بالأغاني التي أسعدت أجيالاً متتابعة، وساهمت في تشكيل المشهد الموسيقي منذ التسعينيات.

قال ماثيو تايت مدير مهرجان بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي: يسعدنا أن نجلب الأجواء الموسيقية المبهرة إلى قلب الحدث. ولا شك أن مهرجان هذا العام، يمثل تركيبة مذهلة من الرياضة والترفيه، مع حضور أبرز النجوم العالميين، ومن ضمنهم بيكي هيل وإم كي. وسيضفي هؤلاء الفنانون أجواء مذهلة، ليكون مهرجان بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، حدثاً لا يفوت بالنسبة لعشاق الرياضة والموسيقى، على حد سواء.

