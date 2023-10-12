يشمل 90 شوطاً في فئات الحقايق واللقايا والإيذاع .. مهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن ينطلق غداَ بمنافسات الحقايق

المصدر: وام

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق غداً مهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن، الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن على مدى 3 أيام، بميدان سباق الهجن بمدينة زايد في منطقة الظفرة.

يشمل السباق 90 شوطاً في فئات الحقايق واللقايا والإيذاع، وخصصت اللجنة المنظمة إجمالي 24 رمزاً في أشواط المهرجان، منها 8 رموز في كل فئة، إضافة إلى الجوائز المالية القيمة.

وتدشن فئة الحقايق أشواط المهرجان، في الفترة الصباحية بإقامة 20 شوطاً، تركض خلالها المطايا لمسافة 3 كيلومترات للحقايق الأبكار والجعدان، ويحصل الفائز بلقب كل شوط على 30 ألف درهم، بالإضافة إلى جوائز مالية حتى المركز العاشر.

وتقام منافسات الفترة المسائية على 8 رموز، عبر 15 شوطاً خصصتها اللجنة المنظمة، بالشوط الرئيس المفتوح للأبكار وجائزته كأس ونصف مليون درهم، وخصص الشوط الثاني للجعدان المفتوح وجائزته بندقية و400 ألف درهم.

وتم تخصيص الشوط الثالث للحقايق الأبكار من فئة الإنتاج التي تحظى باهتمام كبير، وجائزته كأس ونصف مليون درهم، والشوط الرابع للجعدان الإنتاج وجائزته شداد و400 ألف درهم.

وتشهد الأشواط من الخامس وحتى الثامن منافسة على رموز الحقايق الأبكار والجعدان المحليات المفتوح والإنتاج، ويحصل الفائزين على الرمز، إضافة إلى الجائزة المالية المخصصة ما بين 500 و400 ألف درهم، فيما يحصل أصحاب المراكز في أشواط الرموز على جوائز مالية تتراوح بين 250 ألف إلى 50 ألف درهم.

وخصصت اللجنة المنظمة 30 شوطاً لفئة اللقايا التي تقام بعد غدٍ ، حيث تشهد الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً، لمسافة 4 كيلومترات، تتنافس خلالها المطايا على نيل الناموس للقايا الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات.

وتتضمن الفترة المسائية إقامة 10 أشواط، وتتنافس المطايا في الأشواط الثمانية الأولى على رموز سن اللقايا الكأس والبندقية والشداد، إضافة إلى الجوائز المالية التي تتراوح ما بين 500 إلى 400 ألف درهم لأصحاب المراكز الأولى، وصولاً إلى 30 ألف درهم لأصحاب المركز الخامس في كل شوط

ويختتم المهرجان الأحد المقبل، بمنافسات سن الإيذاع عبر 25 شوطاً، منها 15 في الفترة الصباحية، و10 أشواط في الفترة المسائية تتضمن 8 أشواط للرموز.

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