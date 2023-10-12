يمر بأشهر معالم العاصمة..النسخة الخامسة لـ"ماراثون أدنوك أبوظبي" تنطلق 16 ديسمبر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، الجهتان المنظمتان لماراثون أدنوك أبوظبي، عن انطلاق النسخة الخامسة من الماراثون، يوم السبت الموافق 16 ديسمبر المقبل، حيث يمر المتسابقون من أمام أشهر معالم العاصمة أبوظبي انطلاقاً من المقر الرئيسي لـ “أدنوك” على كورنيش أبوظبي.

ويمتد الماراثون، الذي يبلغ مجموع جوائزه المالية 303000 دولار أمريكي، لمسافة 42,195 كم ومن المتوقع أن يشهد مشاركة 23 ألف رياضي.

ويعد ماراثون أدنوك أبوظبي أحد أبرز فعاليات رياضة الجري الرائدة في الشرق الأوسط. وفي وقت سابق أعلنت الجهتان المنظمتان عودة سلسلة السباقات الترويجية لعام 2023 التي توفر للمشاركين فرصة المنافسة لمسافات قصيرة قبل انطلاق الفعالية الرئيسية في ديسمبر المقبل.

وتشمل سلسلة السباقات الترويجية، 3 سباقات انطلقت لمساعدة المشاركين على اختلاف مستوياتهم وطموحاتهم في التجهيز للماراثون، وأقيم السباق الأول ضمن السلسلة في ياس مول 2 سبتمبر الماضي، لمسافات 1 و2.5 و5 كم ، بينما انطلق السباق الثاني يوم 7 أكتوبر الجاري في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين ضمن أربع مسافات هي 1 و2.5 و5 و10 كم، في حين تستضيف جزيرة الحديريات السباق الثالث 4 نوفمبر المقبل، لمسافات تبدأ من 1 كم إلى سباق نصف الماراثون لمسافة 21 كم.

وتشهد الفترة قبل انطلاق الفعالية الرئيسية إقامة سباق الظنة المجتمعي للجري، وهو سباق خاص من أدنوك، يقام في الحديقة المركزية بمدينة الظنة، 15 أكتوبر الجاري، حيث يتنافس المشاركون ضمن مسافات 1 و2.5 و5 و10 كم.

وقال سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي إن تنظيم فعالية استثنائية للمرة الخامسة يأتي استمراراً للنجاحات والإقبال اللافت الذي حققته النسخ السابقة من الماراثون.

وأضاف : “ أرتأينا مع شركائنا في ”أدنوك"، تنظيم 3 سباقات مجتمعية ترويجية لماراثون أدنوك أبوظبي، وتمكنا خلال أول سباق أقيم في ياس مول في سبتمبر الجاري من استقطاب عدد كبير من المشاركين، من مختلف شرائح المجتمع، وسط أجواء مليئة بالحماس والندية والإثارة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز